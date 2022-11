Psykisk syge sidder i klemme på herberg: Kommunen lever ikke op til lovgivningen

Anders Rytoft Tirsdag, 22. november 2022 - 07:47

Flere borgere med psykiske lidelser lever i hjemløshed og sover på herberg i Nuuk, hvilket - ifølge Nathanael Münch, korpsleder i Frelsens Hær - jævnligt skaber konfliktfyldte forhold. Det skyldes blandt andet, at kommunen ikke lever op til lovgivningen.

Cecilie Schierbeck, myndighedschef hos Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq, understreger, at botilbud og bokollektiver er et tilbud. Kommunen har ingen tvangsmuligheder og oplever, at det er svært at få fat i borgerne. Hvis de for eksempel ikke dukker op til møder eller ombestemmer sig.

Men hun erkender over for Sermitsiaq.AG, at der er ventetid på de kommunale bokollektiver og beskyttede boenheder.

Det er faktum, men sådan burde det - ifølge Inatsisartutlov fra 2019 - ikke være. Her fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i bokollektiver og beskyttede boenheder.

- Vi prøver også at udvikle nogle flere botilbud til forskellige målgrupper, men det er en kæmpe udfordring at få lavet nok.

- Når man laver noget lovgivning, så er man også nødt til at sikre, at vi (kommunen, red.) har de reelle muligheder for at løse det, siger Cecilie Schierbeck.

Borgere kommer i klemme

Hun forklarer, at en ting er lovgivningen. Noget andet er at omsætte den i praksis.

- Det handler også om: Hvor skal de være henne? Hvad er det for en bygning med ordentlige rammer, det skal foregå i? Hvordan skal det bemandes med personale?

Myndighedschefen forklarer, at der næsten ingen ledighed er, hvilket gør det enormt svært at rekruttere personale.

- Det ser man i alle led i kæden - og når man har nogle komplicerede sager, så kommer alle myndigheder til kort. Jeg synes faktisk, at noget, der kendetegner arbejdet omkring de her borgere, er, at alle gør, hvad de kan, men at det reelt set er rigtig kompliceret og svært, fordi der er mange ting, som kommunen, politiet, Selvstyret - eller sundhedsvæsnet - mangler.

Cecilie Schierbeck peger på personaleressourcer og fysiske rammer.

- Der er folk, som kommer i klemme i det her. Og det er allerede ganske kompliceret at tage de her snakke med borgerne. Nogle er nemmere end andre, men der er også mange, som ikke ønsker at tage imod et tilbud, fordi de ikke anerkeder, at de er psykisk syge. Det er et tilbud. Og vi kan ikke tvinge folk, lyder det fra myndighedschefen.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at kommunen har otte botilbud med i alt 70 pladser og fem bokollektiver med 13 pladser.

Lige nu venter 21 psykisk syge borgere i kommunen på et botilbud.