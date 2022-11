Tilioq: Psykisk syge udskrives til hjemløshed

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 16. november 2022 - 17:46

Det er et godt tegn, at Naalakkersuisut arbejder på en strategi og lovgivning på hjemløseområdet, så flere kan komme ud af hjemløshed.

Men en stor del af de personer, der lever i hjemløshed, kan allerede nu hjælpes med gældende lovgivning. Det mener handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen.

- Det er rigtig godt, men faktisk er der i loven om støtte til personer med handicap allerede i dag nogle muligheder, som ikke bliver brugt i tilstrækkelig grad. Vi ser også, at problemerne på sagsbehandlingsområdet er med til at skabe de her situationer – det er situationer, som meget tydeligt viser den yderste konsekvens af sagsbehandlingsproblematikken – nemlig hjemløshed, siger handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen i en pressemeddelelse.

Den første officielle optælling af hjemløse viser, at der er 491 hjemløse i hele landet.

Hjemløse henvender sig

Naalakkersuisut vil arbejde på konceptet Housing First, hvor hjemløse får et sted at bo, derefter får rådgivning og vejledning, samt eventuel behandling af misbrugsproblemer.

Men når Inatsisartut allerede har vedtaget lov om støtte til personer med handicap, så kan hjemløse, der har en psykisk lidelse allerede hjælpes nu, uden at vente på en egentlig lov om hjemløshed, påpeger handicaptalsmanden.

Tilioq modtager henvendelser om hjemløshedsproblemer fra borgere med handicap eller bekymrede medborgere.

Mangler koordineret arbejde

- En borger henvender sig om en person med handicap, der er blevet hjemløs efter udskrivelse fra A1. Der er ikke noget familie personen kan bo hos, og det er snart for koldt udenfor til, at man kan klare sig. Personen får ingen hjælp eller støtte hos kommunen, lyder det fra en af henvendelserne.

- Når vi ser, at personer med psykiske lidelser efter indlæggelse på A1 kommer direkte ud til hjemløshed, er det et tegn på, at der i kommunerne, sundhedsvæsenet og andre myndigheder mangler et koordineret og helhedsorienteret samarbejde om personen med handicap. Både før, under og efter indlæggelsen, siger Anja Hynne Nielsen og efterspørger snarlig tiltag og prioritering på området, så personer med psykiske lidelser kan hjælpes ud af hjemløshed.