Protest: Vil ikke overtage misligholdt område

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 22. februar 2022 - 14:52

Selvstyret og Mittarfeqarfiit har misligholdt miljøområdet i Kangerlussuaq, mener Qeqqata Kommunia.

Derfor har kommunen indgivet et høringssvar med hård kritik af en bestemt del af et lovforslag, som skal definere Mittarfeqarfiits fremtid.

Lovforslaget skal overordnet sørge for, at Mittarfeqarfiit omdannes til et aktieselskab og indgår som et datterselskab under Kalaallit Airports Holding.

- Misligholdt siden 1992

En bestemt paragraf har dog fået Qeqqata til at komme med kritik. Ifølge kommunen baner paragraffen vej for, at Naalakkersuisut kan pålægge Qeqqata Kommunia at overtage renovation og drift af dumpen i Kangerlussuaq, uden at der findes en samlet løsning på miljøområdet i bygden.

Og en samlet løsning er strengt nødvendig, hvis man spørger kommunen:

- Mittarfeqarfiit og Grønlands Selvstyre har misligholdt miljøområdet i Kangerlussuaq siden 1992, og der bør findes en samlet løsning på denne miljøoprydning, inden renovation og driften af dumpen overdrages til Qeqqata Kommunia, lyder det skarpt i høringssvaret fra kommunen.

Høringssvaret er underskrevet borgmester Malik Berthelsen (S) og kommunaldirektør Julliane Henningsen.

Udover at være kritisk overfor en eventuel overdragelse af miljøområdet, så kommer kommunen også med et andet ønske til Naalakkersuisut.

Ønsker kommunalt medejerskab

Kommunen ser nemlig gerne, at den får mulighed for at blive medejer af de lufthavne, som ligger i kommunen, i stedet for at de udelukkende ejes af Selvstyret via Mittarfeqarfiit, som situationen er i dag.

- Integra Holding har på vegne af Qeqqata Kommunia udarbejdet en analyse, der viser, at lufthavne er udviklingsmotorer for regioner, og jo tættere ejerne af lufthavnen er på den enkelte lufthavn, jo mere positiv er udviklingen. Kommunalt ejerskab er blevet meget almindelig i fx Danmark, skriver kommunen i høringssvaret.

Borgmesteren og kommunaldirektøren foreslår derfor, at kommunerne blev medejere med eksempelvis 50 procent, når Mittarfeqarfiit omdannes til at aktieselskab.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar fra Naalakkersuisut og Mittarfeqarfiit til sagen.