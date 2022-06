Efter protester: Sådan gik stenbider-fiskeriet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 23. juni 2022 - 17:44

Royal Greenland har indhandlet 815 tons stenbiderrogn i denne sæson, og prisen er blevet fastholdt på 22 kroner kiloet, fortæller virksomheden på sin hjemmeside.

Årets stenbiderfiskeri kom kaotisk fra start med en langstrakt armlægning mellem fisker- og fangerorganisationen KNAPK på den ene side og fiskerigiganten Royal Greenland på den anden.

KNAPK var utilfredse med Royal Greenlands udspil i forhold til indhandlingsprisen og ville derfor ikke sætte fiskeriet i gang.

På den anden side beskyldte Royal Greenland KNAPK for at være ukonstruktive og ikke overholde den såkaldte forhandlingsaftale mellem parterne.

Først efter 18 dages forsinkelse kunne fiskeriet begynde. Royal Greenlands driftschef er dog tilfreds med sæsonen:

- Vi er nu veloverstået med endnu en sæson for stenbider. Vi lykkes med at holde prisen stabilt på 22 kroner plus en krone i bonus over hele sæsonen, selvom det ikke var givet på forhånd, udtaler Møller Lyberth, driftschef i Royal Greenland.

Royal Greenland ønskede ikke at give en højere betaling for stenbider af hensyn til virksomhedens muligheder for at afsætte de færdige produkter på verdensmarkedet.

I år var den samlede tilladte fangst på 1400 tons, og Royal Greenland har altså stået for indhandlingen af størstedelen.