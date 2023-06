Professor: Udnævnelse af arktisk ambassadør er en fejl

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 06. juni 2023 - 11:47

Den nylige udnævnelse af en dansk karrierediplomat til arktisk ambassadør for Kongeriget kan være en simpel fejl fra Udenrigsministeriets side. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen bør kunne finde en pragmatisk løsning på striden, som både Grønland og Danmark kan leve med.



Det vurderer Martin Marcussen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.



I sagen har Naalakkersuisut ønsket, at den arktiske ambassadør blev en person med rødder i Grønland. Det ønske har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen afslået med henvisning til, at han ikke vil udnævne en ambassadør efter etnicitet.

Er en såkaldt mærkesagsambassadør

Men Løkkes begrundelse holder ikke, vurderer professoren. Martin Marcussen forklarer således overfor DR, at den arktiske ambassadør er en såkaldt mærkesagsambassadør, der ikke har de samme formelle opgaver, som en "rigtig" ambassadør til en fremmed nation.



Med hensyn til netop mærkesagsambassadører er der fortilfælde, der viser, at man kan lægge andre kriterier til grund for ansættelsen end de normale for ansættelse af offentligt personale. Med andre ord kan disse ambassadører udpeges politisk:

- Der er masser af ordninger, man kunne benytte i forhold til udnævnelse af ambassadøren. At holde meget firkantet på, at der kun er én måde at udnævne den her ambassadør på, det er alt for rigidt, og jeg kan næsten ikke forstå, at man holder fast i det fra udenrigstjenestens side, siger Martin Marcussen til Sermitsiaq.AG og fortsætter:



- Jeg tror, man har begået en fejl. Man har simpelthen ikke tænkt over, at man kunne gøre det anderledes.

Har man glemt regeringsgrundlaget?

Martin Marcussen vurderer, at Udenrigsministeriet i sagen har brugt samme praksis som ved udpegningen af de fire tidligere arktiske ambassadører. Den første blev udpeget af Villy Søvndal i 2012:



- Det har de gjort uden at tænke på, at man skulle gøre det anderledes, fordi verden ser anderledes ud i dag, siger Martin Marcussen, der peger på, at samarbejdet i rigsfællesskabet har en central plads i regeringsgrundlaget.

I regeringsgrundlaget står: "Regeringens rettesnor vil være, at intet om Færøerne og Grønland skal besluttes uden om Færøerne og Grønland."



- Regeringen har her muligheden for at vise, at man faktisk mener det i praksis. Her er man nødt til at "walk the talk", for hvis regeringen ikke gør det her, hvad er det så ellers, at Grønland ikke kan være med til, når det handler om Grønland.

- Det har en principiel betydning, at man er parat til at tage Grønland alvorligt her, siger han.

Forventer Løkke kommer ned fra træet

Professoren vurderer, at der vil blive præsenteret en løsning på striden om ambassadørposten inden for kort tid. Helt oplagt enten i dag eller i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen deltager i et møde i Kontaktudvalget i Nuuk.



Der er allerede flere modeller at vælge i mellem, der måske kan tilfredsstille Grønland:

- Jeg tror, at man sagtens kan finde en pragmatisk løsning, så alle er tilfredse. Man kunne eksempelvis aftale, at den arktiske ambassadør skal have residens i Nuuk, man kunne aftale at skiftes om posten eller man kunne lave et makkerpar med en viceambassadør til den arktiske ambassadør, og så kunne Danmark og Grønland udpege en hver, siger Martin Marcussen.

Mødet i Kontaktudvalget finder sted tirsdag eftermiddag.