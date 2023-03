Hård debat om ambassadør-forslag: Aki-Matilda afviser racisme

Thomas Munk Veirum Onsdag, 29. marts 2023 - 07:47

Naalakkersuisut har presset på for, at Grønland kunne få indflydelse på valget af Kongerigets arktiske ambassadør, som netop er blevet udpeget.

Naalakkersuisoq Vivian Motzfeldt (S) siger til avisen AG, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) fejede forslaget af bordet til frustration i Naalakkersuisut.

Mens ambassadørposten giver gnidninger mellem Naalakkersuisut og den danske regering er der også heftig debat mellem medlemmerne i Folketinget.

Tidligere denne måned sagde Aki-Matilda Høegh-Dam således under en debat om arktis i Folketinget, at den arktiske ambassadør burde komme fra Grønland.

- Modstander af racisme og forskelsbehandling

SF's udenrigsordfører Karsten Hønge kalder forslaget racistisk. Det siger han til mediet Altinget.dk.

- Vi går ikke ind for at lægge racemæssige kriterier til grund for ansættelser, da vi er modstandere af racisme og forskelsbehandling, siger Karsten Hønge ifølge mediet. Flere andre ordfører fra blandt andre regeringspartierne Socialdemokratiet og Moderaterne udtrykker også skepsis overfor forslaget.

Aki-Matilda Høegh-Dam afviser bekymringerne og i særdeleshed beskyldningen om racisme. Hun drager en parallel til det at indføre kvoter for køn i børsnoterede virksomheder for at sikre bedre repræsentation af kvinder.

Hun mener, det handler om at sikre en repræsentation fra Grønland på posten, og at det ganske simpelt skal være en person med dybt kendskab til Grønland og Arktis. I går tirsdag adresserede hun igen spørgsmålet fra Folketingets talerstol:

- Bare rolig, ikke en efterligning af fødestedskritierie

- Der er mange, der ser ud til at få noget galt i halsen, når vi fra Siumut foreslår at udpege en kalaaleq eller en inuk som arktisk ambassadør i stedet for at se mod Afrika, for at finde en ny arktisk ambassadør, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam med henvisning til at den kommende arktisk ambassadør, Tobias Elling Rehfeld, i dag er ambassadør til Sydafrika.

Ai-Matilda Høegh-Dam gav de danske bekymringer om forskelsbehandling en hård medfart:

- Det lyder, som om man fra Danmark er bekymret for at blive behandlet på den måde, som man har behandlet Grønland. For hvis det var tilfældet, vil jeg kunne have forstået det. Men bare rolig, her er ikke tale om at efterligne fødestedskriterierne, hvor danskere i Grønland systematisk fik mere i løn end grønlændere.

Olsen Dyhr trækker i land

- Nej, der er tale om ansættelse ud fra kvalifikationer, hvor tilhørsforhold er rimelig i forhold til, at man kan påregne kendskab til det arktiske folk, kultur, sprog og geografi, demografi. Simple og logiske krav til en prominent stilling, lød det fra politikeren.

Statsminister Mette Frederiksen (Soc.) kom med en kommentar til Aki-Matilda Høegh-Dam, hvor statsministeren understregede, at hun oplever at både den tidligere og nuværende regering har et godt samarbejde med Naalakkersuisut.

SF's partileder Pia Olsen Dyhr var under debatten forbeholden overfor sin partifælle Karsten Hønges udtalelse til Altinget:

- Jeg kender ikke noget til den udtalelse. Generelt passer SF meget på med at kalde andre racister, men jeg skal selvfølgelig nok følge op på det. Det undrer mig meget, sagde Pia Olsen Dyhr.