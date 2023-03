Aki-Matilda: Arktisk ambassadør burde komme fra Grønland

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 15. marts 2023 - 07:50

Det er på sin plads, at posten som arktisk ambassadør bliver bestredet af en grønlandsk person eller en inuk. Det mener medlem i folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam (S), der har meddelt sin mening til den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) under en debat i Folketinget om redegørelsen af samarbejdet i Arktis.

Den nyvalgte arktiske ambassadør, Tobias Elling Rehfeldt, er ikke kalaaleq eller oprindelig inuk, hvilket ikke er tilfredsstillende ifølge Aki-Matilda Høegh-Dam.

- Så længe man har et Kongerige, burde ambassadøren, som repræsenterer Arktis, være administreret af de som faktisk bor i Arktis, nemlig under Naalakkersuisut, bedyrer Aki-Matilda Høegh-Dam under sin tale i Folketinget tirsdag den 14. marts.

Inuit har kendskab til Arktis

Folketingsmedlemmet mener, at den arktiske ambassadør bør være inuk eller kalaaleq, da oprindelige folk naturligt har mere kendskab til området.

Folketingsmedlemmet efterlyser under sin tale, at Danmark lever op til påstanden om respekt og ligeværdigt samarbejde.

- Det er netop Inuit i Arktis, der skal forme den arktiske region, uden bestemmelse fra Danmark, skriver Siumut i Folketinget i en pressemeddelelse.

Politikeren kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens redegørelse, da Siumut i Folketinget ikke kan genkende indholdet i forhold til, at al arktisk udenrigspolitik er sket i samarbejde med Grønland, samt oprindelige folks viden er blevet inddraget fuldt og effektivt.

Chemnitz: Se på USA

- Et omfangsrigt postulat vi fra Grønland ikke altid kan genkende. For hvis man netop mener dette, var det netop ellers også på tide at anerkende, at den Arktiske Ambassadør burde være repræsenteret af det folk, som kalder arktis for deres hjem, lyder det fra Aki-Matilda Høegh-Dam.

Også Aaja Chemnitz var inde på emnet om ambassadør-posten, da hun i en bemærkning til Moderaternes ordfører Jon Stephensen henviste til, at man USA er i gang med at udpege en arktisk ambassadør, og en af de personer, der er blevet indstillet, er en fra Alaska.

- Og jeg synes, det er superinteressant, at det er en fra Alaska, frem for at det er en karrierediplomat, som er vokset op i State Department i USA. Kunne man forestille sig, at der var noget lignende i Danmark, spurgte Aaja Chemnitz.

Jon Stephensen var umiddelbart positiv uden at komme med løfter:

- Jeg synes, at det på alle mulige ledder og kanter er rigtig godt, hvis det kunne lade sig gøre, sagde han.

Lars Løkke Rasmussen forholdt sig ikke til spørgsmålet om ambassadørposten under debatten.