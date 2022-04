Portørerne er fortsat klar til arbejdsnedlæggelse

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 11. april 2022 - 16:05

Portørernes tålmodighed i forhold til forhandlingerne om bedre vilkår og løn fra er opbrugt. De har dog mødt op på arbejdet igen mandag efter opfordring fra SIK’s formand, efter flere blev væk fra arbejdet fredag med begrundelsen sygdom.

Portørerne har holdt fagligt møde mandag klokken 10.00 og meldingen efter mødet er at Portørernes forening er klar til arbejdsnedlæggelse, hvis det bliver nødvendigt.

- Vores tålmodighed til at vente er blevet opbrugt siden ”i forgårs”. Vi kan ikke acceptere myndighederne der holder sig tilbage, det er som om at de ikke vil forhøje lønnen, siger Ujarak Jessen Heinrich, formand for portørernes forening.

Han gør også opmærksom på, at portørernes forening arbejder hårdt for at deres krav bliver opnået.

- Vi har skabt foreningen, så vi kan have en højere stemme og reagerer i fællesskab, hvis det bliver nødvendigt. SIK forhandler dog for os og jeg vil gøre opmærksom på, at portørernes forening støtter SIK og SIK i Nuuk. Men vi opfordrer til at forhandlingerne starter igen, da man ikke kan sige at forhandlingerne kører optimalt. Vores krav er velkendte hos modparten og vi vil arbejde hårdt for, at vores krav bliver opnået, siger Ujarak Jessen Heinrich.

Portørernes arbejde kan ikke undgås i samfundet

Forhandlinger på SIK’s område startede i november 2021 og aftalen skulle have været på plads den 31. marts. Portørerne kan ikke forstå, hvorfor myndighederne ikke kan imødekomme kravene, når portørernes arbejde ikke kan undværes i samfundet.

- I bund og grund er det også optil Selvstyrets forhandlere om de vil have arbejdsnedlæggelse eller ej, det er dem der kan realisere vores krav. Vi støtter SIK og vi er kommet tilbage på arbejde efter deres opfordring, men vi vil gøre opmærksom på, at vi er klar til arbejdsnedlæggelse, hvis det bliver nødvendigt, siger formanden for portørernes forening.

Fredag var der ifølge KNR kun tre portører, der mødte op på arbejde. Resten havde meldt sig syge. Portørerne blev opfordret til at møde på arbejdet af SIK’s formand fredag.