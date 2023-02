Portører i Nuuk nedlægger arbejdet mandag

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 25. februar 2023 - 11:53

Mandag den 27. februar nedlægger portørerne i Nuuk deres arbejde for at holde møde. Hvornår, og hvor længe mødet skal vare, kan portørerne ikke oplyse.

Formanden for portørernes forening, Ujarak Jessen Heinrich oplyser til Sermitsiaq.AG, at foreningen har godkendt portørernes ønske om at nedlægge arbejdet.

I en pressemeddelelse uddyber portørernes fagforening, at portørerne i Nuuk vil drøfte arbejdsbyrden der er i hovedstadens sundhedsvæsenet. Formanden vil ikke udtale sig yderligere om sagen men henviser til pressemeddelelsen.

Det er langt fra første gang, at portørerne i Nuuk nedlægger deres arbejde for at udtrykke deres utilfredshed af ledelsen i sundhedsvæsenet.

Fordobling af arbejdsbyrden

Portørerne skal under deres faglige møde drøfte Naalakkersuisuts akutpakke til sundhedsvæsenet, der blev godkendt i starten af i år.

Ifølge portørerne går midlerne til læger, sygeplejersker og andre afdelinger end portørerne. Akutpakken betyder ifølge portørerne også, at portørernes arbejdsbyrde med stor sandsynlighed fordobles.

- Der er stor sandsynlighed for, at vores arbejdsbyrde fordobles. Og der er ingen planer om at ansætte flere portører, selvom vi knap kan får arbejdet til at hænge sammen, udtaler formand for portørernes forening, Ujarak Jessen Heinrich i en pressemeddelelse.

SIK’s formand Jess G. Berthelsen oplyser, at fagforbundet på nuværende tidspunkt ikke kan udtale sig om sagen, da forbundet har behov for flere oplysninger omkring karakteren af nedlæggelsen af arbejdet.

Departementet for sundhed henviser til Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for fordeling af de 10 millioner kroner, der er lagt i akutpakken. Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar sundhedsstyrelsen.