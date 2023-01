Akutpakke til sundhedsvæsenet skal afhjælpe kø på lægetelefonen

Merete Lindstrøm Mandag, 02. januar 2023 - 11:49

Naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed, Mimi Karlsen (IA), har fået Finans- og Skatteudvalgets godkendelse til nye forbedringer til sundhedsvæsenet i form af en akutpakke. Det oplyser hun i en pressemeddelelse mandag.

LÆS OGSÅ: Naaja Nathanielsen om finanslovsaftale: Et godt fundament for videre samarbejde

Akutpakken indeholder 6,5 millioner kroner til nedbringelse af ventelisterne til knæ- og hofteoperationer og 3,5 millioner kroner til forbedret service på lægebetjeningen i Nuuk, og til at indlede opkøb af en ny MR-scanner.

Et højt og stigende antal henvendelser på lægetelefonen betyder meget lang ventetid, når man ringer til 801111.

Udsigt til kortere ventetid

Med akutpakken lover naalakkersuisoq, at tilgængeligheden til Dronning Ingrids Sundhedscenter i den kommende tid vil blive forbedret ved at øge personaleressourcerne.

- Jeg er glad for, at vi nu har midlerne til at forbedre borgernes adgang til sundhedscenteret. Det er ingen hemmelighed at befolkningstallet i Nuuk har været stigende en del år. Det giver sig selv at man så tilsvarende må opnormere medarbejderne der skal betjene borgerne, siger Mimi Karlsen.

LÆS OGSÅ: Nuuk: For mange patienter presser sundhedscenter

Den nye MR-Scanner skal blandt andet sikre bedre forundersøgelse og kontrol af kræftpatienter.

MR-scanner skal være klar i foråret

MR-scanneren på Dronning Ingrids Hospital er købt i 2012 og er ifølge naalakkersuisut nedslidt, hvilket indebærer at kvaliteten af billederne med tiden er blevet forringet.

- Med en ny MR-scanner kan vi tilbyde endnu flere patienter et mere optimalt patientforløb. En helt ny MR-scanner stiller sundhedssystemet i forreste række, når det gælder billeddiagnostisk udstyr. Det er en stor hjælp i diagnosticeringen af patienter, og giver mulighed for et hurtigere og mere effektivt behandlingsforløb, udtaler Mimi Karlsen.

Den endelige pris på MR-scanneren kendes først efter den har været i udbud, oplyser naalakkersuisut, men et hurtigt tjek på nettet viser, at en MR-scanner ikke koster under 5 millioner kroner.

Blandt andet indkøbte Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg en MR-scanner i 2018 til at forbedre diagnosticeringen af prostatakræft. Pris 15 millioner kroner. Planen er, at det nye udstyr er klar til brug i løbet af foråret 2023.

Nedbringelse af ventelisterne

For at nebringe ventelisterne på knæ- og hofteoperationer vil Styrelsen for sundhed vurdere, hvorvidt det er muligt at etablere operationerne i Grønland ved at engagere et rejsehold af operations- og genoptræningsspecialister eller, om det vil være mest hensigtsmæssigt at sende en gruppe patienter til et sygehus i Danmark

Akutpakken indeholder en ekstraordinær engangsbevilling på 6,5 millioner kroner til formålet.