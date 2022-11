Naaja Nathanielsen om finanslovsaftale: Et godt fundament for videre samarbejde

Merete Lindstrøm Mandag, 14. november 2022 - 17:42

Mandag har alle Inatsisartuts partier underskrevet en aftale om næste års finanslov, og det er naalakkersuisoq rigtigt godt tilfreds med. Det er nemlig ikke så tit, at alle partier er med i en finanslovsaftale.

- Jeg tror det er sket ved at jeg har lyttet rigtigt meget, sådan virkelig reelt lyttet til hvad partierne hver især har sagt og hvad de lægger vægt på. Og så er jeg gået til forhandlingerne med den holdning, at vi er nødt til at have alle partier med. Netop hvis vi skal rykke på de svære ting fremadrettet, skal vi også kunne mødes om de årlige bevillinger som Finansloven. Det her er et godt fundament for det videre samarbejde, siger Naaja Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.

Når finansloven for 2022 er vedtaget i Inatsisartut under tredjebehandlingen indkalder Naaja Nathanielsen til arb ejdet med en mere gennemgribebde skattereform, som også er et punkt i koalitionsaftalen.

Sundhedsvæsenet får en akutpakke

Et af de helt store temaer som har fyldt i den nyligt overståede valgkamp til Folketingsvalget, som også fylder meget hos befolkningen generelt, er sundhedsvæsenet.

-Vi havde afsat midler til initiativer i sundhedsvæsenet allerede ved førstebehandlingen af den nye finanslov. Men det beløb kan risikere at blive større, når sundhedskommissionen kommer med sine anbefalinger til foråret.

Hvordan de ekstra penge skal bruges vil Naaja Nathanielsen lade være op til sin kollega i Departement for Sundhed.

- Jeg var ikke komfortabel med at tage beslutninger om brede sundhedspolitiske ting. Det mener jeg partierne må gøre med naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen (IA).

Akutpakken ligger under sundhedsdepartementet

Partierne har været enige om at skyde den store prioritering af midler indtil sundhedskommissionen kommer med sin betænkning. Til den tid skal der så laves et politisk forlig under Mimi Karlsen.

- Men vi har været enige om, at der allerede skal ske noget nu. Derfor er arbejdet med en akutpakke allerede i gang

Den kan Naaja Nathaniselsen dog ikke fortælle noget om, men henviser også her til Mimi Karlsen, som vil fremlægge nogle konkrete tiltag, når pakken er klar.

Under pressemødet mandag blev der blandt andet nævnt en ny MR scanner og nedbringelse af ventelisterne til knæ- og hofteoperationer.

Det eksakte beløbet til akutpakken bliver fremlagt af Mimi Karlsen sammen med akutpakkens indhold. Midlerne er fundet på dette års budget, oplyser Naaja Nathanielsen.

Flere midler til fiskeriet

Der er desuden lavet en række ekstrabevillinger i aftalen, som blandt andet går til sprogsekretariatet, Tilioq og genetableringsstøtte til de kystnære fiskere.

- Det er sådan en først til mølle ordning, som i mange år er blevet tømt forholdsvis tidligt på året, så det har vi fundet nogle ekstra penge til, siger Naaja Nathanielsen.

Netop den aftale har KNAPK haft fokus på da finanslovsforslaget blev fremlagt. Her kom en krads kritik fra fiskeriorganisationen, fordi der blev lagt op til besparelser.

Et andet kritikpunkt fra KNAPK er at naalakkersuisut har lagt op til at konsulenttjenesten Konfifa skulle tages tilbage til centraladministrationen og varetages derfra i stedet for hos KNAPK, som har haft en post på finansloven på 2,2 milloner kroner.

Men den plan er blevet droppet igen. I stedet skal konsulenttjenesten nu varetages et helt tredje sted, hvor den bliver "mere tilgængelig" for fiskerne.

- Det kan være, det bliver udenfor Nuuk, siger Naaja Nathanielsen.