Nuuk: For mange patienter presser sundhedscenter

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 12. maj 2022 - 14:05

Sundhedscenteret i Nuuk oplever en voldsom stigning i telefoniske henvendelser om morgenen.

Det bekræfter ledende regionslæge ved Region Sermersooq, Jesper Olesen.

Ledende regionslæge Jesper Olesen har overfor Sermitsiaq.AG oplyst tidligere, at der kan være risiko for, at nogen borgere ikke bliver ringet op af en læge, da samme antal personale i sundhedscenteret benyttes ved det nye telefonsystem der blev indført i september 2021.

Men det er først de seneste fire uger, at så mange borgere ringer til lægen, at lægetelefonen ikke længere kan følge med i henvendelserne.

Jesper Olesen oplyser, at lægetelefonen i Nuuk har en begrænset kapacitet på omkring 200 opkald om dagen. De seneste fire uger har omkring 300 borgere ringet til lægetelefonen for at komme på opkaldslisten hver dag.

- Det betyder desværre, at der er mange borgere, som vi ikke kan nå at ringe op, forklarer Jesper Olesen.

Begrænset tider

Udover de mange opkald, som sundhedspersonalet i sundhedscenteret ikke kan nå at følge op på per dag, er der også mangel på sundhedspersonale.

Det betyder, at der er begrænset med konsultationstider per dag.

- Det vil sige, at selv de borgere som bliver ringet op af en læge ikke nødvendigvis kan honoreres med en konsultationstid trods dets relevans, oplyser ledende regionslæge til Sermitsiaq.AG.

Altid mulighed for forbedringer

Jesper Olesen fortæller, at sundhedscenteret kan gøre processen bedre for borgerne ved at udvikle sundhedspersonalet, så de bliver dygtigere til at spørge ind til sygdomsforløb, så den rigtige undersøgelse bliver tilbudt til de rigtige patienter.

Smtidig påpeger han at borgere der ringer ind, selv kan være med til at hjælpe, så processen går hurtigere.

Her er lægens råd til hvad man skal have klar, før man ringer:

Navn, CPR-nummer og telefonnummer

Sygdomsforløbet

Hvad drejer det sig om?

Hvornår er det opstået?

Hvordan har det udviklet sig?

Har det været der før? Hvornår?

Har du selv forsøgt behandling

Have papir og blyant klar til at skrive noter

Hvad forventer du at kontakten til DIS, råd, undersøgelse osv.