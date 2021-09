Sundhedscenter vil væk fra lang kø

Kassaaluk Kristensen Fredag, 10. september 2021 - 08:46

- Du er nummer 99 i køen.

Den sætning behøver ikke længere at betyde, at du som Nuuk-borger skal vente i timevis for få en samtale over telefonen med en læge på Dronning Ingrids Sundhedscenter.

Sundhedscentret har nemlig optimeret deres tidsbestillingssystem, så sundhedspersonale tager imod person- og telefonnummer, hvorefter lægen selv ringer til borgeren.

- Vi vil gerne væk fra, at borgerne venter land tid i kø i telefonen. Vi prøver nu, at vi svarer relativt hurtigt for at notere personlige oplysninger ned. Så ringer vi tilbage til dem i løbet af dagen. Systemet fungerer rigtig godt indtil videre, fortæller ledende regionslæge Jesper Olesen til Sermitsiaq.AG.

Samme ressourcer bruges

Den ledende regionslæge forklarer, at der ikke er kommet flere medarbejdere i sundhedscentret, men at man bruger ressourcerne på en anderledes måde end tidligere.

Regionslægen påpeger, at det er vigtigt at borgeren er klar ved telefonen, og har gjort sig tanker omkring symptomer, symptomernes varighed, og om borgeren tidligere har haft samme symptomer eller sygdom, så samtalen med en lægefaglig bliver brugt mest effektivt.

- Så er det også vigtigt, at borgeren har en kalender på sig og notere den tid, vedkommende får hos lægen eller sygeplejersken. Vi er stadig udfordret på, at patienter udebliver, selvom problemet er blevet mindre, siger Jesper Olesen.

Risiko for ikke at nå alle

Det betyder samtidig, at der kan være risiko for, at lægen ikke når at ringe tilbage til en borger, selvom borgeren har givet oplysningerne om morgenen.

- Vi har begrænsede ressourcer. Så risikoen er, at vi ikke når alle borgere på en dag. Det er noget, vi lige nu oplever, hvor der har været 17 smittede på en gang. Så er der flere, der ringer. Vi beklager, hvis vi ikke når alle borgerne. Men så er det om at ringe igen, dagen efter, oplyser Jesper Olesen.

Borger ønske

Tiltaget, hvor lægen ringer tilbage, har været ønsket af borgere. For et par år siden udførte sundhedscentret en rundspørge, hvor flere borgere ønskede et anderledes telefonsystem, så ventetiden blev forkortet.

- Det ønske har vi imødekommet nu. Vi kunne godt tænke os at komme frem til at bruge faste læger til borgerne. Men der er vi ikke nået til endnu, da vi i lægeklinikken har hver vores speciale. Men tanken er der, siger ledende regionslæge, Jesper Olesen.

Det nye telefonsystem blev taget i brug i sidste uge.