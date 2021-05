Portører nedlægger arbejdet fredag

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 11. maj 2021 - 11:45

Portørerne i Nuuk vil fredag klokken 10.00 og fire timer frem nedlægge deres arbejde for at holde et fagligt møde.

Det oplyser talsmand for portørerne Ujarak Jessen Heinrich og portørernes tillidsmand Angutinnguak’ F. Knudsen i en pressemeddelelse.

- Det betyder, at portørerne ikke skal arbejde med ikke-akutte sager i tidsrummet. Det gælder at bringe patienter til røntgenundersøgelse, operationsstuen eller hente og bringe patienter, der ankommer til eller rejser fra Nuuk. Andet ikke-akut arbejde nedlægges også internt på hospitalet, oplyser Ujarak Jessen Heinrich.

Opgaver, som kan være livstruende, vil stadig blive udført under arbejdsnedlæggelsen. Der vil være tre ambulanceportører, som vil stå klar, hvis der opstår livstruende situationer, oplyses det.

Arbejdsbyrden

Nuuks portører vil ved mødet drøfte den stigende arbejdsbyrde i hovedstaden. Der er flere indbyggere og dermed flere patienter, hvor portører er involveret, men antallet af portører er ikke blevet flere igennem årene. Tværtimod.

Ni portører til mange opgaver

Talsmanden oplyser, at der på nuværende tidspunkt er en overportør og otte portører, der skal servicere hospitalet og borgerne samt patienter, der rejser fra andre steder i landet.

- Vi er meget presset. Vi stopper aldrig. Vi har oplistet vores opgaver, som vi behandler til dagligt. Arbejdsbyrden er stor, siger Ujarak Jessen Heinrich, da Sermitsiaq.AG taler med ham mens han servicerer operationsstuens personale.

Disse arbejder portørerne med:

Kørsel af patienter til og fra lufthavnen i Nuuk.

Hente og bringe sengeliggende patienter internt i hospitalet

Flytte patienter mellem afdelinger

Hente opererede patienter og bringe dem til deres afdeling

Servicere operationsstuens personale

Behandling af afdøde, blandt andet køre dem til kirken

Akutte ambulancekørsler

Beredskab hos psykiatrien, hvis der er uroligheder blandt patienter

Affaldshåndtering

Antal opgaver:

50 senge flyttes i gennemsnit hver dag

12 patienter bringes til og hentes fra operationsstuerne pr. dag

Omkring 50 akutte ambulancekørsler per måned

Omkring 150 ikke-akutte ambulancekørsler per måned

Omkring 40 ankomne patienter bliver kørt til og fra lufthavnen hver dag

15 indenbys patienter køres til hospitalet hver dag

Ujarak Jessen Heinrich forklarer, at arbejdsbyrden er lidt mindre under coronapandemien.

Det er ikke første gang, at portørerne nedlægger deres arbejde. Tilbage i 2019 nedlagte portørerne deres arbejde i to timer for at drøfte lønforhandlinger, der var gået i hårdknude.