Portører fastholder deres arbejdsnedlæggelse

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 13. maj 2021 - 15:03

Det strider imod aftaler, når portørerne i Nuuk nedlægger deres arbejde i morgen fredag, for i stedet at drøfte deres arbejdsvilkår. Nedlæggelse af arbejdet kan nemlig ikke anvendes i en indeværende overenskomstperiode. Den nuværende overenskomstperiode slutter i 2022.

Det har både sundhedsledelsen og fagforeningen SIK forklaret overfor Sermitsiaq.AG.

Til trods for, at meldingen er det samme fra både arbejdsgiver og fagforening, fastholder portørerne at holde deres møde fredag i tidsrummet 10.00-14.00. Det betyder, at portørerne stopper alt andet arbejde, og kun står klar ved livstruende situationer.

- Vi har tidligere prøvet at gøre ledelsen opmærksom på nødvendigheden af forbedringer på vores arbejde. Arbejdsbyrden er stor for os, selvom vi ikke er mange. Vi tænker, at ledelsen vil kunne se, hvor meget vi arbejder, hvis vi nedlægger arbejdet for at holde møde. Derfor fastholder vi vores planer, siger Ujarak Jessen Heinrich.

- Vi vil høres, og vi vil vise hvor stort et pres vi oplever på arbejdet. Vi vil have, at de mærker vores fravær, så de kan forstår hvor meget arbejde vi står med, siger han.

Møde udenfor sundhedsvæsenet

I den igangværende overenskomstperiode har tillidsmanden for en gruppe medarbejdere mulighed for at indkalde til et fagligt møde, hvis dette ikke forstyrrer de daglige arbejde.

Men meningen med portørernes møde i morgen er netop at vise ledelsen, hvor stort et ansvar, portører påtager sig hver eneste dag, forklarer Ujarak Jessen Heinrich.

Ujarak Jessen Heinrich fortæller, at han og tillidsmanden har holdt møde med sundhedsledelsen onsdag. Da portørerne fastholder deres melding om arbejdsnedlæggelsen skal mødet holdes udenfor sundhedsvæsenet.