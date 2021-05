Sundhedsledelsen: Vi accepterer ikke portørernes arbejdsnedlæggelse

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 12. maj 2021 - 11:00

Portørerne planlægger at nedlægge deres arbejde i fire timer på fredag, hvor kun livstruende situationen vil blive behandlet.

Men det er imod overenskomsten, hvis portørerne gennemfører deres planer, understreger sundhedsledelsen.

- Vores umiddelbare kommentar er, at hvis der virkelig er tale om arbejdsnedlæggelse, så er det ulovligt kampskridt inde i en overenskomstperiode, som vi naturligvis ikke vil acceptere, udtaler direktør i sundhedsledelsen, Joanis Erik Køtlum.

Han forklarer, at sundhedsledelsen først blev bekendt med portørernes planer via en artikel på Sermitsiaq.AG tirsdag.

Arbejdsbyrde skal diskuteres

Portørerne i Nuuk planlægger på fredag mellem klokken 10.00-14.00 at nedlægge deres arbejde for at holde et fagligt møde om deres tiltagende arbejdsbyrde.

Det er dog ikke lovligt, at nedlægge arbejdet for at drøfte arbejdsvilkår, når der ikke er forhandlinger om den næste overenskomst, forklarer direktøren.

- Vi går ud fra, at der er tale om en misforståelse og er ved at undersøge baggrunden for udmeldingen, siger Joanis Erik Køtlum til Sermitsiaq.AG.

Overenskomststridigt

Portørernes fagforening SIK har ikke modtaget en henvendelse fra portørerne om den kommende arbejdsnedlæggelse. SIK’s formand, Jess G. Berthelsen understreger, at sådan en arbejdsnedlæggelse i den indeværende overenskomstperiode er ulovligt. Men portørernes tillidsmand kan til hver en tid indkalde sine kolleger til møde, hvis mødet ikke forstyrrer det daglige arbejde.

-Som formand for fagforeningen er jeg forpligtet til at opfordre portørerne til at tage kontakt til os, og samtidig fortsætte deres arbejde. Så vil vi på vegne af dem tage kontakt til deres arbejdsgiver, og derigennem prøve at finde frem til løsninger, siger Jess G. Berthelsen.