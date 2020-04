Poppel: Partii Naleraq affejer krænkede kvinder

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. april 2020 - 13:30

Onsdag kom det frem, at den tidligere partisekretær hos Siumut Mikael Petersen, har fået nyt job som partisekretær i Partii Naleraq.

Det kan ligne en affejning af de ti kvinder, der har anklaget Mikael Petersen for krænkende opførsel i partikontoret. Det vurderer Mariekathrine Poppel, adjunkt ved Ilisimatusarfik, hvor hun blandt andet forsker i ligestilling:

- 10 kvinders klager om sexchikane og Mikael Petersens offentlige indrømmelse har åbenbart ikke gjort noget indtryk på Partii Naleraq og Hans Enoksen, der blot henviser til, at der ikke foreligger politianmeldelse. Dermed kan ansættelsen også virke som en affejning af de krænkede kvinder, udtaler Mariekathrine Poppel til Sermitsiaq.AG.

Hun mener, at Partii Naleraqs ansættelse af Mikael Petersen er uheldig for debatten om sexchikane og overgreb på kvinder her i landet:

- Det er vigtigt at sige, at ikke mindst politikerne, der er lovgivere, burde være rollemodeller, når de er arbejdsgivere, og det er de jo i forhold til deres sekretariatsmedarbejdere, udtaler adjunkten.

Burde have taget afstand

Også formand for Grønlands Ligestillingsråd, Kathrine Bødker, mener, at sagen er uheldig for debatten:

- Det er på tide, at vi i dagens Grønland tager aktivt stillingstagen til og distancerer os fra nedsættende og voldelig adfærd mod kvinder, siger Kathrine Bødker.

Mariekathrine Poppel mener, at ansættelsen af Mikael Petersen burde have været ledsaget af en klar holdningstagen mod sexchikane fra Parti Naleraqs side.

Poppel hæfter sig ved, at partiformand Hans Enoksen i sine udtalelser til KNR ikke har givet udtryk for at have diskuteret sexchikane med Mikael Petersen og præciseret, at partiet har nultolerance på det område.