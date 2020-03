Mikael Petersen indrømmer 'klap i numsen'

Walter Turnowsky Lørdag, 29. februar 2020 - 17:08

Siumuts tidligere partisekretær Mikael Petersen indrømmer nu overfor Ekstra Bladet, at han har givet et Aki-Matilda Høegh-Dam et klap i numsen og nusset hende i øret.

Siumuts folketingsmedlem har i sit brev til partiets hovedbestyrelse beskrevet episoden, hvor Mikael Petersen griber hende bagfra, stryger hen over håret, puster hende i nakken og 'tager hende på røven'. Hun fortæller, at hun på det tidspunkt var 17 år gammel.

Mikael Petersen har hidtil overfor Sermitsiaq.AG benægtet, at han har begået sexchikane. Dette skete inden Aki-Matilda Høegh-Dam stod frem med navn.

Ekstra Bladet konfronterer ham med oplysningerne fra Siumuts folketingsmedlem:

- Aki-Matilda Høegh-Dam fortæller, du både har klappet hende i numsen og nusset hende i øret?

- Altså det sker, at man opmuntrer andre folk i det samme rum. Det var ikke min hensigt at gøre noget unødigt. Det er sådan nogle reaktioner. Altså opmuntring. Det er meningen med det, siger Mikael Petersen.

- Opmuntre hinanden med et klap i numsen?

- Ja klap. Hensigten er ikke sexchikane.

- Men man må jo ikke klappe kvinder i numsen?

- Jeg har overskredet grænsen uden at tænke over det.

Loven om ligebehandling fastslår at 'der foreligger sexchikane, når en person udsættes for enhver uønsket adfærd med seksuelle undertoner med den virkning eller det formål at krænke, ydmyge, diskriminere eller svække den pågældende person, står der i ligestillingsloven'.

I bemærkningerne til love understreges det yderligere, at det i er den, som det går ud over, der definerer, hvorvidt adfærden er 'uønsket'.

Det er således ikke nok, at den mistænkte hævder, at det ikke var hensigten at udøve sexchikane.