Mikael Petersen: Grove anklager som jeg ikke kan genkende

Walter Turnowsky Torsdag, 27. februar 2020 - 05:20

Siumuts nu tidligere partisekretær Mikael Petersen stiller sig uforstående over anklager fra ti kvinder, som fortæller, at han skulle have krænket dem seksuelt både verbalt og fysisk

- Det er jo nogle meget hårde og grove anklager, der fremgår af de citater, som jeg har fået tilsendt af dig. Jeg kan på ingen måde genkende disse anklager, siger han til Sermitsiaq.AG.

Opfordrer til politiundersøgelse

De ti kvinder har hver især nedfældet beskrivelser af, hvilke krænkelser, de oplever, Mikael Petersen har udsat dem for. Disse beskrivelser er samlet blevet sendt til Siumuts hovedbestyrelse. Det fik tirsdag i sidste uge den konsekvens, at Mikael Petersen blev fritaget for tjeneste.

- Når nu anklagerne er så hårde, så vil jeg da opfordre til, at det er politiet, der bør undersøge dem. Så er det jo ikke længere en sag for Siumuts hovedbestyrelse.

- Første gang jeg hører anklagerne

Sermitsiaq.AG er i besiddelse af de ti breve. Det er de uddrag fra brevene, som fremgår af artiklen i linket nedenfor, jeg har bedt Mikael Petersen at forholde sig til:

LÆS OGSÅ: Ti kvinder anklager Mikael Petersen for seksuelle krænkelser

- Jeg vil godt understrege, at jeg ikke har set de ti breve i deres fulde længde, men kun de citater, som jeg har fået. Dette er det første jeg hører om disse anklager. Siumuts hovedbestyrelse har ikke orienteret mig om dem.

- Hvorfor har man ikke sagt det til mig?

Mikael Petersen har efter fritagelsen selv valgt at sige sin stilling op. Han leder nu efter en advokat til at føre hans sag.

- Jeg har ikke en eneste gang hørt klager over, at jeg skulle have udsat kvinder for sexchikane. Så hvorfor kommer disse anklager lige pludselig nu? Hvis der er noget om disse alvorlige beskyldninger, hvorfor har man ikke sagt det til mig for længe siden?

- Jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg på noget tidspunkt skulle have sagt de ting, som der fremgår. Når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde, så har jeg slet ikke tid til at tænke på den slags.

- Det er muligt, at jeg i en større gruppe er kommet med spøgende udtalelser med seksuelle undertoner. Og det har andre også gjort, for sådan er tonen. Men jeg har aldrig udøvet sexchikane, direkte overfor en enkelt person, siger Mikael Petersen.