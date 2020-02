Ti kvinder anklager Mikael Petersen for seksuelle krænkelser

Walter Turnowsky Torsdag, 27. februar 2020 - 05:20

Det er anklager om systematiske og gentagne seksuelle krænkelser mod flere kvinder, der er baggrunden for, at Siumuts hovedbestyrelse i sidste uge besluttede at fritage den magtfulde partisekretær Michael Pedersen for tjeneste.

Ti kvinder har hver især nedskrevet deres beskrivelse af, hvordan de har oplevet både verbale og fysiske overgreb, og disse beskrivelser er samlet blevet sendt til hovedbestyrelsen med en opfordring til at gribe ind.

På et møde sidste tirsdag reagerede hovedbestyrelsen så med tjenestefritagelsen.

Sermitsiaq.AG har fået indsigt i de ti breve, som tegner, hvis de står til troende, et billede af åbenlys sexchikane, men også af en kultur, hvor man har haft kendskab til og tolereret en sådan adfærd.

Befamlinger og opfordringer til sex

En af kvinderne skriver eksempelvis:

- Han sagde: Vil du være min elskerinde. Vi kan rejse hvor som helst når som helst, du ønsker det. Der var tre andre mænd i rummet, der bare sad og lo, skriver én af kvinderne og tilføjer:

- En anden gang, da jeg sad på sofaen, satte han sig ned ved siden af mig og lagde sine hænder på mit lår, idet han sagde: 'Hun er en lille lækkerbisken', og langsomt førte han sine hænder mod min røv, fortsætter hun.

Samtidig beskriver hun og andre, at de følte sig magtesløs både i situationen og efterfølgende.

- Med den magt og respekt som Mikael Petersen har, ville det ikke nytte noget, hvis lille jeg prøvede at gøre noget imod det, lyder det.

- Da jeg begyndte at arbejde inden for Siumut, blev der sagt ubehagelige og tabubelagte ord som 'dig gad jeg godt at kneppe', 'dine bryster er lige til at spise', 'hvis du rører min pik, så giver jeg dig penge'. Jeg har flere gange sagt til ham, at han skal lade være med det, men han er ligeglad, skriver en af anden kvinde.

Frygt

Blandt de ti kvinder er der både tale om tidligere ansatte på partikontoret, frivillige, medlemmer af Siumut Ungdom og aktive politikere.

I flere beskrivelser går det igen, at kvinderne har svært ved at sige fra.

- Selvom man har lyst til at svare ham igen, så får man det ikke gjort, og det ender med, at man tager dette med hjem og er meget frustreret, gal mm, lyder det fra en helt tredje kvinde, der beskriver, at hun har været udsat for verbale og fysiske overgreb.

Frygten for konsekvensen af at skrive til hovedbestyrelsen gennemsyrer flere af brevene.

- Mit navn er anonymt, men jeg skal nok fortælle om mine oplevelser, lyder det i en beskrivelse, som fortsættes:

- Under valgkampen, mens vi var på kontoret, har han taget mig på røven, hvor andre så på. Siden holdt jeg op med at komme på kontoret, da jeg følte at mine grænser altid blev overskredet, når jeg kom derind. Derfor meldt jeg mig også ud af Siumut Ungdom, selvom jeg fortsat er siumutter.

- Han reagerer aggressivt

Ligesom denne kvinde har seks af de andre kvinder valgt at være anonym overfor hovedbestyrelsen. Tre af dem har sat navn på deres brev. Alle breve er skrevet i hånden. Undertegnede er bekendt med samtlige ti kvinders identitet.

- At diskutere dette emne med ham er en tabt sag. Han reagerer aggressivt og voldsomt næsten ind til det punkt, hvor man har lyst til løbe bort, beskriver en kvinde, der fortæller at hun også har overværet sexistisk og kvindenedladende adfærd over for tre andre unge Siumut-kvinder.

- Når jeg udtrykker mine holdninger (om den krænkende adfærd, red.), så gør han blot grin med dem eller affejer dem, som jeg joker. Jeg har bedt ham om at lade være, men der går ikke længe, så gentager han sine handlinger, og så forstår jeg, at han ikke respekterer mig.

Andre så på

Et gennemgående træk i stort set samtlige breve er ligeledes, at kvinderne fortæller, at en del af krænkelserne skete åbenlyst foran andre mænd, som til dels blev opfordret til at ytre sig krænkende og grænseoverskridende over for kvinder.

- Vi lader bare som om, vi griner af det, for ellers vil han bruge sin magt og løgne til at forfølge os, siger én.

- Mikael Petersen syn på sex og kvindesyn er ekstremt ubehageligt. Selv da jeg var gravid, stoppede det ham ikke i at fortsætte med at omtale mig på den måde, lyder endnu en beskrivelse.

Mikael Petersen ødelægger mange kvinder.

- Når jeg har tænkt på det sidenhen, tænker jeg på, hvor modbydeligt det er. Især når jeg tænker på, at det går ud over så mange kvinder, og at man bare accepterer det og lader ham fortsætte med at arbejde, siger denne kvinde, som direkte opfordrer hovedbestyrelsen til at sætte en stopper for adfærden.

- Gør dog noget ved det i stedet for at lade som om, I ikke ser det. Mikael Petersen ødelægger mange kvinder.

En anden giver udtryk for, at hun mener, det er det samme som at acceptere denne adfærd, hvis ikke der sættes en stopper for den.

- Det er utroligt, at det ikke er kommet frem i medierne noget før, og jeg tror, at det nu kun er et spørgsmål om tid, hvis der ikke bliver gjort noget, mener hun.

Har du oplysninger om seksuelt krænkende adfærd og overgreb i det politiske liv, og ønsker at fortælle om det (evt anonymt), så kontakt Walter Turnowsky på walter@sermitsiaq.gl eller +299 562248