Politiker: Det burde ikke være sket

Kassaaluk Kristensen Mandag, 23. januar 2023 - 11:53

Det er helt uacceptabelt, at en kvinde på 92 år bliver sendt hjem fra aflastningsafdelingen på alderdomshjemmet i Nuuk mod sit ønske.

- Jeg synes, det er yderst bekymrende, at sådan noget kan ske, hvor en ældre dame, der ikke kan klare sig selv må hjem. Jeg tror, der er sket en stor fejl i vurderingen af hendes kunnen og behov. Hvis det er sådan, vi behandler vores ældre, så går vi en grufuld fremtid som gamle i møde, siger medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, Peter Davidsen (S) til Sermitsiaq.AG.

Han udtaler sig om en sag, hvor en 92-årig kvinde, onsdag den 18. januar blev sendt hjem fra alderdomshjemmets aflastningsafdeling mod sit og hendes pårørendes ønske. Efter en artikel på Sermitsiaq.AG har kommunen ændret beslutningen og 92-årige, Vilhelmine Lorentzen skal i dag mandag den 23. januar flytte tilbage til aflastningsafdelingen.

Vi bør se på visitationskriterier

Peter Davidsen har anmodet både borgmester Avaaraq S. Olsen og formand i socialudvalget Inge Olsvig Brandt om at kigge på visitationsenhedens vurdering af kvinden, der har haft blodprop i hjernen. Før hun blev sendt hjem. Hverken borgmester eller udvalgsformand ønsker at udtale sig til Sermitsiaq.AG, da det drejer sig om en enkeltsag.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at kommunen tager beslutninger på baggrund af visitering og ved hjælp af lægefaglig vurdering fra sundhedsvæsenet.

- Hvornår er der så hjælp, når en ældre borger, der er stærkt svagseende, hørehæmmet og har nedsatte funktioner i kroppen bliver vurderet til at kunne klare sig selv med hjemmehjælp? Samarbejdet mellem sundhedsvæsen og kommune skal styrkes, så vi kan hjælpe ældre bedre, siger Peter Davidsen og fortsætter:

- Vi bør kigge visitationskriterier igennem for at se, hvad vi kan gøre bedre, så vi i fremtiden kan undgå den samme situation. Ældregruppen i samfundet bliver større, og vi skal sørge for, at rammerne er i orden, siger Peter Davidsen.

Han erkender, at der også politisk må tages en beslutning om, hvorvidt der skal oprettes flere pladser på alderdomshjemmet, når ældre borgere bliver flere. Eller om der skal ændres på visitering, så ældre med mest behov ikke falder igennem kommunens sikkerhedsnet.

- Når vi har en ældrepolitik, der har fokus på god livskvalitet for de ældre, så skal vi også sikre, at forholdene er i orden. De ældre borgere har arbejdet for vores samfund hele livet, som ældre skal de kunne regne med, at vi tager os om dem, siger Peter Davidsen.