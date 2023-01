Kommunen vender på en tallerken: 92-årig vender tilbage til alderdomshjem

Kassaaluk Kristensen Fredag, 20. januar 2023 - 17:50

Vilhelmine Lorentzen skal mandag den 23. januar flytte tilbage til aflastningsafdelingen på alderdomshjemmet. Altså fem dage efter, hun er sendt hjem fra selv samme afdeling med vurdering om, at hun kan klare sig selv alene, med en times hjemmehjælp om dagen.

Det oplyser barnebarnet Rena Lorentzen til Sermitsiaq.AG.

Familien blev ringet op af Kommuneqarfik Sermersooq efter artiklen om Vilhelmine Lorentzens hjemsendelse blev offentliggjort.

- Vi fik besked om, at der er plads til min bedstemor, og at hun flytter tilbage til aflastningen på mandag. Kommunen har lovet os, at de vil arbejde på at finde en permanent løsning, hvor min bedstemor får døgnpleje, fortæller Rena Lorentzen.

Hun fortæller videre, at kommunen har forklaret, at der har manglet en underskrift fra borgeren for, at hun kunne flytte permanent til alderdomshjemmet. Barnebarnet oplyser, at familien ikke er vidende om den nævnte formular.

Hjemsendt mod egen vilje

Sermitsiaq.AG kunne fredag eftermiddag fortælle, at den 92-årige Vilhelmine Lorentzen er sendt hjem fra aflastningsafdelingen på alderdomshjemmet onsdag den 18. januar.

Hun er meget svagtseende, hørehæmmet, kræftsyg og har en funktionsnedsættelse efter en blodprop i hjernen sidste år. På grund af blodproppen har hun boet i aflastningsafdelingen i omkring to måneder, så hun kunne samle kræfter.

- Men jeg blev sendt hjem, selvom jeg selv føler, at jeg har behov for plejepersonale døgnet rundt. Jeg er ikke tryg ved at være alene hjemme, har hun sagt til Sermitsiaq.AG.

Fagchef på ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, Arnannguaq Heilmann Christensen oplyser til Sermitsiaq.AG, at der altid er endividuel vurdering af borgere, der bor i aflastningsafdelingen. Den enkelte borgers behov bliver af visitationsenheden vurderet, så kommunen kan træffe den rette hjælpeforanstaltning til borgeren.