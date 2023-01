92-årig kvinde sendt hjem fra alderdomshjem

Kassaaluk Kristensen Fredag, 20. januar 2023 - 13:51

- Så sidder jeg her og venter på min dødsdag, så min familie kan bære mig ud i en kiste. Jeg har arbejdet siden jeg var 18 år, men som en gammel dame føler jeg, at jeg bliver behandlet umenneskeligt. Det er uværdigt.

Sådan siger 92-årig Vilhelmine Lorentzen til Sermitsiaq.AG.

Vilhelmine Lorentzen er en kvinde på 92 år, som bor i egen lejlighed i Nuuk. Hun er meget svagtseende og hørehæmmet, og så har hun overlevet en blodprop i hjernen i november, der resulterede i, at hun nu har en funktionsnedsættelse. Hun er uhelbredeligt syg af kræft, og onsdag den 18. januar 2023 blev hun sendt hjem fra aflastningsafdelingen under alderdomshjemmet i Nuuk imod sit eget ønske.

- Jeg er ikke tryg ved at være alene hjemme. Jeg har min familie, der kommer og hjælper til, når de kan. Men jeg kan mærke, at jeg har brug for døgnpleje, da jeg ikke kan bruge venstre arm og ben som normalt efter blodproppen, fortæller Vilhelmine Lorentzen.

- Sådan behandler man ikke ældre, og jeg ønsker ikke, at nogen kommune behandler ældre som jeg bliver behandlet, siger hun.

Bliver ikke hørt

En larmende ringetone overdøver Vilhelmine Lorentzens svar, da hendes mobiltelefon ringer. Hun kan ikke selv høre det, så hendes barnebarn tager telefonen. Selv kan hun heller ikke ringe, da hun ikke kan se tallene på tasterne.

Hendes barnebarn skifter batteri på høreapparatet, så hun kan høre lidt bedre.

- Du må råbe dine spørgsmål. Ellers kan jeg ikke høre, hvad du siger, siger hun.

- Jeg har ellers anmodet om at blive i alderdomshjemmet resten af mit liv, da jeg var glad for hjælpen og selskabet. Men jeg bliver ikke lyttet til, og bliver overladt til mig selv. Det føles som om, at jeg ikke har nogen menneskelig værdi, siger Vilhelmine Lorentzen.

Venter på svar på klager

Familien har klaget til både kommunen og Det Sociale Ankenævn. I en klage, som Sermitsiaq.AG er i besiddelse af, fremgår det, at familien og Vilhelmine Lorentzen ønsker, at hun skal blive boende i aflastningsafdelingen under alderdomshjemmet til der findes en varig løsning, hvor hun kommer i pleje.

Familien venter fortsat på at få svar på deres klage og anmodning om at få Vilhelmine Lorentzen indkvarteret i aflastningsafdelingen under alderdomshjemmet i Nuuk, indtil der findes en langsigtet boligløsning med pleje til den aldrende kvinde.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra kommunen om denne sag og om, hvad der skal til, for at man kan få tildelt en plads på alderdomshjem.