Politiet: To fjeldskred observeret

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 13. juni 2019 - 15:17

Et fjeldskred i Karrat-fjorden tæt på Uummannaq er blevet observeret torsdag den 7. juni.

Men det er ikke kun det ene fjeldskred, som er blevet set. Også i Vaigat-området, nord for Saqqaq, blev et fjeldskred observeret så sent som i går.

- Grønlands Politi bekræfter, at der den 7. juni har været et mindre fjeldskred i Karratfjorden. Fjeldskredet udløste en støvsky, som blev observeret af borgere. Det andet mindre fjeldskred skete i går den 12. juni i Vaigat-området nord for Saqqaq, siger kommunikationsmedarbejder i Grønlands Politi Camilla Palmann til Sermitsiaq.AG.

Hun oplyser endvidere, at ingen personer kom til skade under begge fjeldskred.

- Politiet er opmærksomme på, at der er sket fjeldskred, og vi følger udviklingen nøje, oplyser hun.

Gode råd til borgere

Et større fjeldskred i Karrat-fjorden udløste for snart to år siden en tsunami, der ramte bygderne Illorsuit og Nuugaatsiaq. Borgere fra begge bygder blev sidenhen evakueret og er flyttet andre steder, da der er stadig høj risiko for fjeldskred.

Beredskabskommissionen har tidligere på året givet gode råd til borgere, hvis de oplever fjeldskred, der udløser tsunami.

Hold øje med vandstanden. Det er unormalt at vandet falder og derefter stiger kraftigt.

Et af faresignalerne er, at hundene bliver pludselig urolige.

Kom væk fra kysten og søg op hurtigst muligt.