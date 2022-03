Pele Broberg holder fast i Danpilot-sagen

Merete Lindstrøm Mandag, 28. marts 2022 - 07:43

Den danske erhvervsminister Simon Kollerup har svaret på kritik af Danpilots nylige oprettelse af datterselskab i Nuuk. Men svaret falder ikke i god jord hos Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel, Pele Broberg.

Han mener, at Naalakkersuisut har gjort det klart, at man ønsker en afvikling af DanPilots tilstedeværelse i Grønland.

Det handler blandt andet om at beskytte lokale virksomheder mod unødig konkurrence fra Staten, påpeger han.

Efter minnisteriets vurdering

Erhvervsministeriet har i et tidligere svar til Sermitsiaq.AG oplyst at:

”Det er Erhvervsministeriets vurdering, at der fortsat er behov for DanPilots tilstedeværelse i Grønland for at sikre, at lodspligtige skibe kan overholde lodspligten. Men det er Erhvervsministeriets hensigt, at DanPilot skal trækkes ud af det grønlandske marked, så snart det vurderes, at grønlandske lodserier har den fornødne kapacitet.”

Men det er naalakkersuisut ikke enige i.

- Det klinger hult når Erhvervsministeren bruger en dansk vurdering om behovet for flere lodser, som argumentation for ikke at trække sig fra vores arktiske marked, uden hensyntagen til det behov, der meddeles fra grønlandsk side, slår Pele Broberg fast i sin skrivelse til Simon Kollerup.

Forventer ligeværdigt samarbejde

Pele Broberg påpeger, at selvstyreloven bygger på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig respekt i partnerskabet mellem Danmark og Grønland.

Loven bygger i overensstemmelse på en overenskomst mellem Naalakkersuisut og den danske regering som ligeværdige parter, påpeger han.

- Disse principper forventer jeg der bliver arbejdet efter i håndteringen af denne sag.