Partii Naleraq: Siumut har sovet i timen

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 24. oktober 2019 - 12:33

Partii Naleraqs Jens Napaattooq har forståelse for Grønlandsbankens beslutning om at stoppe for investeringer i jollefiskeriet i modsætning til Siumuts politiske ordfører Karl Kristian Kruse, der kalder bankens beslutning for ”et politisk indgreb” og ”en grov overtrædelse af de lighedsidealer vi ellers som samfund opretholder”. Demokraternes Steen Lynge langer også ud efter Siumut-politikeren.

- Den politik har banken jo ført i adskillige år, siger Jens Napaattooq, der også erkender, at ”banken naturligvis skal drives på kommercielle vilkår”.

Ærlig udmelding

- Jeg er glad for, at Grønlandsbanken nu melder ærligt ud. Det er imidlertid beskæmmende at læse Karl Kristian Kruses reaktion, fastslår Jens Napaattooq.

- God morgen, Siumut. I har simpelthen sovet i timen, understreger Jens Napaattooq.

Partii Naleraq-politikeren mener, at Siumut har ansvaret for, at jollefiskere er tvunget i armene på de store fiskeriselskaber – Polar Seafood og Royal Greenland – der yder lån til jollefiskerne for at få dem til at indhandle hos dem, hvilket resulterer i, at de ender som gidsler.

Gidseltagning

- Disse selskaber tager jollefiskerne som gidsler via lån, der svarer til de meget dyre kviklån, som har vakt en voldsom debat i Danmark og sendt mange i en gældsklemme, siger Jens Napaattooq.

Han mener, at det er nødvendigt at se på muligheden for at Selvstyret etablerer en form for Fiskeribank, der sikrer, at lån til fiskeriet sker på attraktive vilkår.

- Vi ved, at renteniveauet er lavt. En Fiskeribank skal sikre, at det er muligt for fiskerne at forny deres grej og fartøjer. Men naturligvis skal banken agere på kommercielle vilkår, men den behøver ikke at basere sin udlånspolitik på ågerrenter, understreger politikeren.

Licensantal

Han mener, at det er nødvendigt at få undersøgt hellefiskeriet i Diskobugten, der nærmest er kollapset. Derimod er han ikke så sikker på, at der er udstedt for mange licenser til jollefiskeriet.

- Biologerne konkluderede i sin tid, at der ikke var hellefisk nok ved Upernavik. Nu viser det sig via stålsatte jollefiskeres indsats, at der er rigeligt med hellefisk. Man skal ikke altid stole på biologernes anbefalinger, mener Jens Napaattooq.

Demokraterne

Demokraternes Steen Lynge forsvarer også Grønlandsbankens beslutning.

- Demokraterne er ikke enige i, at GrønlandsBanken A/S svigter sit ansvar eller blander sig politisk.

Demokraterne mener derimod, at politikerne ikke skal blande sig i virksomhedernes daglige drift ved at beskylde dem for at tage politiske beslutninger og/eller fremsætte ublu krav til virksomhederne, siger Steen Lynge i en pressemeddelelse.

Steen Lynge understreger, at banker, når de skal vurdere eventuelle udlån, netop har pligt til at give den rigtige rådgivning, som kan ende med et afslag på et lån.

- I modsaat fald ville banken have svigtet sit ansvar, understreger Steen Lynge.

