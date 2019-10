Thinghuus: Vi yder ikke kviklån

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 24. oktober 2019 - 13:00

Det er Partii Naleraqs Jens Napaattooq, der over for Sermitsiaq.AG har fremført påstanden om, at Polar Seafood og Royal Greenland tager jollefiskerne som gidsler via kviklån, der baserer sig på ågerrenter.

- Renterne på vores lån er på samme niveau som banklån, fastslår Mikael Thinghuus over for Sermitsiaq.AG. Direktøren for Royal Greenland forstår simpelt hen ikke, hvorfra Jens Napaattooq har fået sin viden om kviklån.

Giv mig et eksempel

- Hvis der er eksempler på noget, der bare minder det allermindste om det, han siger, vil jeg meget gerne høre om det, lyder opfordringen fra Mikael Thinghuus.