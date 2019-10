Kruse er rasende på Grønlandsbanken

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 24. oktober 2019 - 08:47

Grønlandsbankens beslutning om at smække pengekassen over for jollefisker-erhvervet, fordi der er for mange fiskere om for få fisk, hvilket ikke er bæredygtigt hverken biologisk eller økonomisk, får næstformanden og politisk ordfører fra landets største parti til at fare i blækhuset.

I en pressemeddelelse skriver Karl Kristian Kruse:

- Vi skal fra Siumut gøre det klart, at alle borgere herhjemme skal behandles ens, også for så vidt det angår servicering og de muligheder som der stilles i udsigt, hvilket vi fra Siumut grundlæggende mener og værdsætter højt, derfor er det at man rammer ganske bestemte målgrupper fra at kunne blive serviceret af banken en grov overtrædelse af de lighedsidealer vi ellers som samfund og opretholder og er aldeles ikke passende herhjemme.

Konsekvenser

- Det, at man nu smider jollefiskerne ud af banken, får nogle samfundsmæssige konsekvenser som er meget omfattende, men det vigtigste er, at man i forbindelse med en fremtidig fiskerireform skal have revurderet det kystnære fiskeri, som nu er ramt så hårdt. Ikke mindst hænger dette spørgsmål tæt sammen med indhandlingspligten til de landbaserede produktionsanlæg.

Den politiske ordfører har imidlertid fået noget galt i halsen, når han skriver, at banken har smidt sine jollekunder på porten. Der er derimod tale om, at banken har afvist at yde finansiering til fiskerne i fremtiden under de nuværende omstændigheder.

Ude af proportioner

-Det at jollefiskerne ikke længere selv kan forny og vedligeholde deres både vil få som konsekvens, at de større fiskeriselskaber anskaffer sig større fiskeskibe. Dette er helt ude af proportioner og har intet med vores tankegang at gøre, fordi at det som der står skrevet nu bliver sådan, at den velbeslåede der har alt nu skal have endnu mere og at den fattige der intet har, skal alt fratages, lyder det og videre:

- Siumuts politik frem til i dag har altid været, at sikre, at så mange mennesker som muligt i samfundet skal have glæde og mulighed for at deltage i fiskeriet som erhverv, hvor denne udelukkelsesmanøvre vil betyde, at samfundets ressourcer kun vil udnyttes og ejes af ganske få, skriver Karl Kristian Kruse, der ikke forholder sig til, at noget tyder på, at antallet af jollefiskere nu er så højt, at det ikke er rentabelt for den enkelte.

Ros til Banknordik

Karl Kristian Kruse afslutter med en opfordring til Grønlandsbanken om at revurdere sin beslutning. Og i samme åndedrag roser han Banknordik for ”dens erhvervspolitik, der sætter alle lige”.