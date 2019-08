Partiformænd: Inatsisartuts ønsker skal respekteres

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 13. august 2019 - 12:34

De fire partiformænd, Muté B. Egede (IA), Siverth K. Heilmann (A), Hans Enoksen (PN) og Tillie Martinussen (Sam) går nu sammen og fastslår i en fælles pressemeddelelse, at Finansudvalgets ønsker skal efterleves af Naalakkersuisut.

- De undertegnede mener, at de seneste dages politiske kurs ikke kan accepteres og mener at Finansudvalgets krav til Naalakkersuisut skal høres og imødekommes, skriver partiformændene i en fælles pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Kim Kielsen: Arbejdet med anlæggelse af lufthavne kører efter planen

Meddelelsen kommer i kølvandet på politisk tumultariske dage, hvor Finansudvalget krævede underskrivelsen af aftalen mellem Kalaallit Airports og Munck Gruppen stoppes. Underskrivelsen sker i dag tirsdag i Danmark i et for offentligheden ukendt sted, hvor pressen ikke er inviteret.

Alle oplysninger skal gives

- Vi mener, at det er Finansudvalgets hensigt, at lufthavnsprojektet udføres forsvarligt. Og at udvalget derfor efterlyser mere information om projektet, da man er kommet med nye og vigtige informationer, der kan gøre projektet betydelig dyrere for det offentlige end de allerede budgetterede rammer. Det er kun på sin plads udvalget kræver disse. For det er rettidig omhu, står der i meddelelsen.

LÆS OGSÅ: Finansudvalget: Stop underskrivelsen af lufthavnsaftalen

Deres argument er, at Naalakkersuisut’s Finanslovsforslag for 2020 tyder på, at der ikke er råd til nye udgifter og initiativer.

- Det står så galt til, at man kan tolke finanslovforslaget med, at man allerede er begyndt, at ramme vores velfærd. Dette forstærker derfor vores ønsker om, at Finansudvalgets ønsker skal efterleves. Inatsisartuts ønsker skal af Naalakkersuisut selvfølgelig efterleves. Længere er den ikke og sådan skal det være, lyder det.