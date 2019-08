Finansudvalget: Stop underskrivelsen af lufthavnsaftalen

Walter Turnowsky Fredag, 09. august 2019 - 19:22

Underskrivelsen af aftalen mellem Kalaallit Airports og Munck Gruppen om anlæggelsen af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat skal stoppes. Det mener et flertal i finans- og skatteudvalget, som omfatter Siumut.

Udvalget har skrevet til Naalakkersuisut og kræver, at processen bliver sat i stå. Det sker efter formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen og naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen i dag var indkaldt til et hastesamråd.

- Formanden for Naalakkersuisut dukkede desværre ikke op til samrådet, hvilket udvalget betragter som stærkt kritisabelt. Dette især med tanke på, at dette ikke er første gang formanden for Naalakkersuisut udebliver fra et samråd uden begrundelse, i denne sag, hedder det i udtalelsen fra udvalget, som altså også Siumuts medlemmer af udvalget bakker op om.

- Samrådsindkaldelsen er sket da udvalget allerede har forsøgt at indhente oplysningerne siden foråret uden held. Det har været afgørende for udvalget at modtage disse oplysninger, inden en aftale underskrives.

- Et flertal i udvalget kræver derfor, at Naalakkersuisut giver Kalaallit Airports A/S besked om at aftale ikke underskrives, inden udvalget er orienteret om dens indhold og konsekvenser for lufthavnsprojektets økonomi og for samfundsøkonomien i det hele taget. Det er flertallets mening, at der for lidt grundlag til kontraktens underskrivelse.

Det opsigtsvækkende, at Naalakkersuisut i udvalget udelukkende har opbakning fra Demokraatit.

- Demokraatit er tilfredse med at arbejdet med anlæggelsen af de nye lufthavne skrider frem.

Demokraatit står ved den hjemmel vi har givet Naalakkersuisut, da vi stemte lufthavnpakken igennem og stoler på, at Kalaallit Airports A/S holder sig inden for de beføjelser, vi har givet dem, hedder det i mindretalsudtalelsen fra partiet, som dog også efterlyser flere oplysninger.

Men flertallet i udvalget, som altså også omfatter Siumut, mener ikke at grundlaget er i orden.

- Efter samrådet mener udvalgsflertallet ikke at have fået de nødvendige og tilstrækkelige informationer. Efter flertallets mening hænger, finans- og skatteudvalgets ønske om bedre afklaring af beslutningsgrundlaget, også tæt sammen med udvalgets arbejde med de kommende finanslovsforhandlinger. Kravet fra flertallet i finans- og skatteudvalget bunder i at sikre bedst mulig resultat for lufthavnsprojektet som helhed.

Kalaallit Airports har i dag meddelt, at den planlagt underskriftsceremoni med Munck Gruppen tirsdag er aflyst.

- Aflysningen af den officielle markering af indgåelsen af entreprisekontrakterne får ingen betydning for projekterne og deres fremdrift, idet Kalaallit Airports International A/S og Munck Gruppen A/S har indgået de aftaler, som er nødvendige for at Munck Gruppen A/S har kunnet igangsætte mobiliseringen af opgaven, herunder indkøb af maskiner, annoncering efter grønlandsk personale, transportaftaler, m.v., hedder det i meddelelsen fra Kalaallit Airports.