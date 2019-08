Kim Kielsen: Arbejdet med anlæggelse af lufthavne kører efter planen

Jensine Berthelsen Mandag, 12. august 2019 - 14:02

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) har mere end svært ved at forstå, hvorfor Finansudvalget ikke henholder sig til magtens tredeling; den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Han henviser til Inatsisartuts beslutninger siden september 2015, hvor lufthavnspakken blev iværksat. Stålsat og viljefast henviser Kielsen således til de beslutninger Inatsisartut siden har truffet omkring etableringen af de to internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat og den regionale lufthavn ved Qaqortoq.

– Naalakkersuisut har på intet tidspunkt trådt ved siden af! Siden lufthavnspakken blev vedtaget er Finansudvalget blevet orienteret løbende af de ansvarlige medlemmer af Naalakkersuisut. Således

har Finansudvalget hele tiden haft adgang til oplysninger, endda også fortrolige oplysninger, der gang på gang har bekræftet, at Naalakkersuisut har fulgt Inatsisartuts beslutninger til punkt og

prikke, understreger Kielsen overfor Sermitsiaq.AG og fortsætter:

– Jeg ser derfor ingen grund til, at processen skal stilles i bero, processen er allerede forsinket, og hvis den bliver yderligere forsinket, betyder det ikke kun kroner og ører, men vort lands troværdighed bliver udfordret og svækket, og det sker ikke under min vagt.

– Jeg har fuld tillid til, at Kalaallit Airports arbejder i henhold til de beslutninger Inatsisartut har truffet og givet mandat til. Jeg har fuld tillid til, at vores samarbejde med staten vedrørende finansiering af lufthavnene bliver fulgt til punkt og prikke, hvis jeg ikke havde, havde jeg henvendt mig til Inatsisartut med henblik på at stoppe op og i værste tilfælde stoppe hele projektet, men intet har givet mig anledning til sådanne tanker, påpeger formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen.

Med hensyn til sine udeblivelser fra samråd henviser Kielsen til de enkelte naalakkersuisutmedlemmers ressortområder.

– Det ser ud til, at der er medlemmer af Finansudvalget, der ikke vil acceptere, at formanden for Naalakkersuisut fordeler ressortområderne til medlemmerne af Naalakkersuisut, og at det er de

enkelte medlemmer af Naalakkersuisut, der har til ansvar for at realisere de beslutninger, Inatsisartut har truffet. Med hensyn til lufthavnspakken er det således, at alt, hvad der vedrører økonomi, hører under medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser og Nordisk Samarbejde, og alt, hvad der vedrører anlæggelse af lufthavnene, hører under medlemmet af Naalakkersuisut for Boliger og Infrastruktur, så er der nogen, som kan svare på alle de spørgsmål Finansudvalget vil have svar på, så er det de ansvarlige medlemmer af Naalakkersuisut, der har til opgave at svare, siger Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Formanden for Naalakkersuisut henviser til lovhjemmelen dertil, nemlig Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut § 23 stykke 1, hvori fordelingen af anliggender mellem Naalakkersuisut varetages af formanden for Naalakkersuisut.

Hermann Berthelsen i Siumut-sololøb

I det brev, formanden for Finansudvalget, Hermann Berthelsen (S) har sendt afsted fredag aften, figurerer Demokraatit som det eneste parti, der har fuld tillid til at arbejdets fremdrift.

Malene Vahl (D), der allerede har igangsat sit arbejde i Finansudvalget, som stedfortræder for Randi Vestergaard Evaldsen, der som bekendt har valgt at stoppe med sit politiske arbejde,

henviser til sin mindretalsudtalelse i brevet, hvori Demokraatit tilkendegiver sin ”tilfredshed med at arbejdet med anlæggelsen af de nye lufthavne, skrider frem.”

Men samtidig konstaterer hun, at Siumut alene var repræsenteret af Hermann Berthelsen, da både Henrik Fleischer (S) og Karl-Kristian Kruse (S) havde meldt afbud, og at der ikke var suppleanter til stede.

Siumuts politiske næstformand og medlem af Finansudvalget Karl-Kristian Kruse, der i skrivende stund først er på vej tilbage til Nuuk fra Nunatarsuaq, havde ellers forventning om, at suppleanter

ville blive indkaldt til finansudvalgsmøderne, men noget tyder på, at dette ikke er sket, da Hermann Berthelsen alene sammen med oppositionen udenom Demokraatit har valgt at fremkomme med krav om, at Kalaallit Airports og Munck-gruppen ikke skriver under på nogen aftale, før dele af Finansudvalget stiller sig tilfreds med Naalakkersuisuts svar.

Hermann Berthelsen (S) bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at Siumuts suppleanter er udeblevet fra finansudvalgsmødet, ligesom han understreger at flertallets krav ikke har noget at gøre med forsøg på yderligere forhaling af projektet.

– Vi stiller krav om at få vished om de økonomiske risici, og hvordan finansloven bliver påvirket af anlæggelsen, og de informationer, vi frem til nu har fået, er ikke tilfredsstillende, hvorfor vi har gjort krav på, at der ikke skrives under på nogen aftale, lyder det fra formanden for Finansudvalget, Hermann Berthelsen (S).

Hermann Berthelsen understreger også sin utilfredshed med, at formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) ikke er mødt op til samrådet, da han varetager de selvstyrelejede aktieselskaber.

Adspurgt hvorfor Finansudvalget ikke har indkaldt Vittus Qujaukitsoq (NQ), som har til ansvar at varetage den økonomiske del af lufthavnspakken, svarer Berthelsen, at det er den øverste chef,

der skal besvare Finansudvalgets spørgsmål om de økonomiske konsekvenser.