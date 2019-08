Efter Finans- og skatteudvalgets udmelding: Ingen hast hos Siumut-gruppen

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. august 2019 - 13:27

Lufthavnsaftalen mellem Kalaallit Airports A/S og Munck Gruppen A/S bliver efter planerne underskrivet i morgen tirsdag i København.

Et flertal i Inatsisartut’s finans- og skatteudvalget sendte en pressemeddelelse fredag, hvor de kræver, at underskrivelsen udskydes.

Begrundelsen herfor er, at udvalget mener, de ikke har fået tilstrækkeligt oplysninger vedrørende konsekvenser for projektets økonomi og samfundsøkonomiske konsekvenser.

- Et flertal i udvalget kræver derfor, at Naalakkersuisut giver Kalaallit Airports A/S besked om at aftale ikke underskrives, inden udvalget er orienteret om dens indhold og konsekvenser for lufthavnsprojektets økonomi og for samfundsøkonomien i det hele taget. Det er flertallets mening, at der for lidt grundlag til kontraktens underskrivelse, lyder det i pressemeddelelsen, hvor Siumut’s Hermann Berthelsen er formand.

Ophøjet ro

Inatsisartut’s Siumutgruppens formand, Karl-Kristian Kruse tager dog udvalgets udmelding med ophøjet ro.

- Vi respekterer selvfølgelig udvalgets arbejde, da de arbejder efter de gældende regler. Men i Siumut-gruppen har vi endnu ikke taget stilling til udmeldingen, da vi først holder møde onsdag, oplyser Karl-Kristian Kruse, der også er medlem i udvalget til Sermitsiaq.AG.

Han vil ikke kommentere yderligere på sagen før efter mødet.

Demokraatit støtter fortsat Naalakkersuisut og mener ikke, at oplysningerne vedrørende aftalen mellem Kalaallit Airports A/S og Munckgruppen A/S er mangelfulde.

Sermitsiaq.AG er i gang med at få kommentarer fra Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S) og formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), der begge var indkaldt til et hastemøde med finans- og skatteudvalget i fredags.