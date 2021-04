Partiformænd tager afstand fra vold

Merete Lindstrøm Tirsdag, 27. april 2021 - 18:21

Vi accepterer ikke vold under nogen omstændigheder. Sådan starter en pressemeddelelse fra Múte B. Egede, Hans Enoksen og Aqqalu Jerimiassen. Meddelelsen kommer efter en dag med drama i Inatsisartut over en sag, der har floreret på de sociale medier weekenden over.

Sagen omhandler medlem af Inatsisartut for Naleraq Jens Napâtõk.

- Befolkningen er oprørt over en hændelse, der har floreret på de sociale medier i løbet af weekenden, ligesom dette også afspejles i Inatsisartut.Undertegnede partiformænd understreger på det kraftigste, at vi under ingen omstændigheder accepterer hverken fysisk eller psykisk vold, ligesom beskyttelse og forsvar af børn ligger os meget på sinde. Ethvert brud på disse principper skal have konsekvenser, lyder det i meddelelsen.

LÆS OGSÅ: Partier udvandrer i vrede fra Inatsisartut-salen

De tre partidformæmænd understrer, at Inatsisartut ikke har beføjelse til at drøfte personsager på et åbent møde, da Inatsisartuts opgave er lovgivning.

- Vi partiformænd respekterer magtens tredeling fuldt ud, men vi er helt klar over at visse handlinger påvirker i befolkningen, ligesom vi er helt klar over at Inatsisartut skal være rollemodeller for samfundet.

Har søgt om sygeorlov

Både Siumut og Demokraatits medlemmer af Inatsisartut valgte tidligere mandag at forlade salen under samlingen i protest over hændelsen, som var kommet offentligheden for øje på de sociale medier med en video og et billede af en voldsom konflikt mellem Napâtõk og hans kæreste foran parrets barn.

LÆS OGSÅ: Jens Napâtõk søger orlov fra Inatsisartut

Lidt senere på dagen valgte Jens Napâtõk at søge om sygeorlov både i inatsisartut og i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia.

De tre partiformænd understreger i deres pressemeddelelse, at sagen skal håndteres af de rette instanser.

- Vi partiformænd ønsker at personsager håndteres på en ordentlig måde, og det indebærer, at lovene følges til punkt og prikke. I denne sørgelige og alvorlige sag opfordrer vi den involverede familie at søge den nødvendige hjælp.

Jens Napâtõk har oplyst til Sermitsiaq.AG, at han og familien nu vil søge hjælp til at få løst deres problemer.