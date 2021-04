Jens Napâtõk søger orlov fra Inatsisartut

Merete Lindstrøm Tirsdag, 27. april 2021 - 15:43

I en pressemeddelelse oplyser Nalaeraq, at deres medlem Jens Napâtõk har søgt om sygeorlov fra Inatsisartut.

-Vi respekterer overholdelsen af retningslinjer såvel som lovgivning, og at det kan være tabu at erkende behov for hjælp. Høj som lav, skal man kunne få hjælp og dette respekterer vi fra Naleraq. Vi skal huske at det også er en styrke at kunne bede om hjælp – Naleraq ønsker familien de bedste muligheder for at komme videre i livet, og støtter fuldt ud ansøgningen om orlov, skriver partiet i pressemeddelelsen.

Jens Napâtõk fortæller til Sermitsiaq, at han har søgt orlov for at bakke op om familien.

- Vi har haft nogle problemer i familien i længere tid, som vi ikke har fået hjælp til. Det eskalerede igen i lørdags, hvor det også endte ude på de sociale medier, siger han.

Politiet var tilstede

Politiet blev tilkaldt til lejligheden på grund af larmen. De bekræfter, at der i øjeblikket foregår en efterforskning af en sag med husspetakler, hvor der har været børn involveret på det pågældende tidspunkt.

Det er billeder og videoer fra hændelsen på de sociale medier, der tidligere på dagen fik medlemmer af Inatsisartut fra Siumut og Demokraatit til at udvandre fra samlingen i protest.

Jens Napâtõk er lettet over, at problemet endelig er kommet ud i det åbne, selvom det er hårdt at privatlivet er udstillet til offentligt skue.

- Børnene har været meget igennem. Det tærer også på mig. Men jeg er glad for, vi er nået til det punkt, hvor vi erkender, at vi har brug for hjælp. Det er ikke nemt, siger han.

Ikke første gang der er problemer

En livevideo på Facebook viser noget af optrinet. Den er filmet af parrets syvårige søn. Der er også lagt et billede op af politikerens kæreste med blod i ansigtet.

Hvorfor fik du din søn til at filme det?

- Det ved jeg ikke. Jeg var beruset og fyldt op med problemerne. Det er langt fra første gang, vi står i den situation, siger Jens Napâtõk.

Har du begået vold mod din kæreste?

- Vi går rundt og ligner en velfungerende familie udefra, men indenfor hjemmets fire vægge er der problemer. Det er også kommet til håndgemæng og skub imellem os flere gange.

Politikeren forklarer, at riften i kærestens ansigt er kommet fra en lampe, der blev slået itu af hende selv, og at han ikke har slået hende.

- Jeg erkender, vi har et problem, som vi skal have behandling for. Det er svært at søge hjælp, men nu gør vi det. Jeg håber det kan få andre til at søge hjælp også.