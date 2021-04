Partier udvandrer i vrede fra Inatsisartut-salen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 27. april 2021 - 12:39

Andendagen ved den konstituerende samling i Inatsisartut begyndte således dramatisk, da partierne skulle vælge medlemmer til lovudvalget. Her tog flere Siumut-medlemmer ordet umiddelbart inden godkendelse af de indstillede kandidater.

Vivian Motzfeldt påpegede, at koalitionen har fremhævet ,at de vil arbejde for børns vilkår her i landet. Blandt andet ved oprettelsen af et departement for Børn og Familie.

Siumut mente, at det var tvingende nødvendigt med fokus på den voldsomme sag, der deles i hastigt tempo på de sociale myndigheder, og som involverer en folkevalgt fra et koalitionsparti.

Et billede af en politikers ægtefælle med blod i ansigtet er blevet delt på Facebook. Ligeledes er en livevideo af et optrin i parrets hus natten til lørdag, som er filmet af parrets søn blevet delt.

Folkevalgte skal være forbilleder

Den slags skal ikke finde sted med en folkevalgt involveret, understreger Vivian Motzfeldt overfor Sermitsiaq.AG og tilføjer:

- Vi folkevalgte bliver målt og vejet på alle måder, inden vi får lov at tage plads i Inatsisartut. Vi kan ikke acceptere, at der foregår den slags i en politikers hjem. Vi skal være forbilleder, også når det handler om at passe på børnene. Vi kan ikke acceptere den slags, siger hun.

Formanden for Inatsisartut, Hans Enoksen, bad Vivian Motzfeldt og Kim Kielsen, der også ville blande sig i debatten, om at holde sig til dagsordenspunktet.

Erik Jensen bad herefter om en pause.

Naalakkersuisut bør vurdere om de vil acceptere sådanne forhold. Men min anmodning om en pause blev afvist Hans Enoksen, fortæller Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Vivian Motzfeldt forklarer, at Siumuts gruppe ikke kunne blive i salen, når partiet i en så alvorlig sag får mundkurv på.

Fik ikke ørenlyd

Det kan vi ikke acceptere. Sagen omtales overalt på de sociale medier. Det kan vi politikere ikke lukke øjnene for, lyder det fra Vivian Motzfeldt, der bakkes op af Demokraternes Anna Wangenheim.

- Vi kan ikke stiltiende acceptere den form for opførsel fra vores folkevalgte. Børn skal beskyttes. Præcist, som den nye koalition slog sig op på under valgkampen.

Hun understreger, at uanset hvad der er foregået i situationen, er det et barn, der filmer det voldsomme optrin, hvor en forælder ligger på gulvet, mens den anden truer verbalt.

Demokraatit forsøgte i lighed med Siumut at få orden, men Hans Enoksen valgte at ignorere talerækken.