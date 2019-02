Palle Jeremiassen kræver kriseberedskab af Tele

Walter Turnowsky Fredag, 08. februar 2019 - 15:59

Bruddet på søkablet nordpå 21. januar har skabt store problemer for borgere, virksomheder og kommuner.

Det får nu borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen (S) til at kræve et kriseberedskab af Tele-Post.

- Jeg er sikker på, at søkabel vil blive kappet over igen i fremtiden, og jeg mener derfor, at det er nødvendigt at få en udmelding fra Telepost om, hvordan dette skal takles til den tid.

Digitale kort virker ikke

Det var for et år siden, at søkablet erstattede radiokæden nordpå.

- Mange arbejdspladser er i dag afhængige af hurtigt og stabilt internet, herunder kommunen. Eksempelvis er digitale kort, for eksempel er Nunagis blevet en fast del af arbejdsgangen, og vi er fuldstændigt afhængige af dem, når borgerne og erhvervsliv skal vejledes, og når der skal gives arealtildelinger til nybyggeri. At arbejde digitalt er fremtiden, og det er også den vej vi af Selvstyret bliver pålagt at arbejde på, skriver Palle Jeremiassen i en pressemeddelelse.

Ind til søkablet er repareret i slutningen af marts går al trafikken igennem radiokæden.

- I kommunen husker vi stadig den gamle radiokædeforbindelse, før søkablet blev etableret. Den var ikke så ringe endda. Den fungerede i hvert fald langt bedre end den midlertidige løsning vi har nu. Det var muligt at arbejde med digitale kort som Nunagis uden de store problemer. Det var også muligt for mange af kommunens borgere at benytte tjenester som for eksempel Netflix. Hvorfor vi så skal nøjes med en radiokædeforbindelse af den kvalitet vi har nu, har jeg og mange andre borgere i Avannaata Kommunia derfor svært ved at forstå.

Voldsomt øget trafik

Forklaringen på den dårlige kvalitet er imidlertid ikke, at forbindelsen igennem radiokæden er blevet dårligere end for et år siden. Men efter søkablet kom til, er trafikken nærmest eksploderet, så den i dag er fem gange så så stor end for et år siden, har Tele-Posts direktør, Kristian Reinert Davidsen forklaret til Sermitsiaq.AG.

- Vi har problemer med at 'presse' den samme trafik igennem radiokæden lige nu, hvor søkablet er beskadiget, siger han.

Palle Jeremiassen (S) vil have Tele-Post til at forberede sig på fremtidige problemer.

- Tele-Post må have et kriseberedskab i disse tilfælde. Jeg vil som repræsentant for borgerne i Avannaata Kommunia meget gerne se denne plan og læse den igennem med kritiske øjne, og med henblik på konstruktive inputs. Jeg vil samtidigt gerne se en plan for, hvordan Tele vil nedsætte risikoen for et nyt brud på søkablet i fremtiden. I kan være sikker på, at jeg vil give min mening til kende, hvis jeg anser, at den er uambitiøst. Det skylder jeg befolkningen, lyder salven fra borgmesteren.