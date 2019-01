Søkabelbrud: Langvarig reparation

Walter Turnowsky Onsdag, 30. januar 2019 - 07:06

Tele-Post har nu fundet det skib, der skal reparere søkablerne i både nord og syd. Det betyder dog ikke, at hjælpen er lige rundt om hjørnet. Tele-Post vurderer, at kunder i Nordgrønland vil være påvirket af bruddet i omkring to måneder.

Søkabelskibet kan først afgå fra Canada i midten af februar, da det først skal gøres klar til at arbejde under de svære vinterforhold i Nordgrønland. Herefter går turen til Nuuk for at samle reservekabler op.

Som det første vil skibet reparere kablet i Nordgrønland, da det er her kunderne mærker følgerne af bruddet.

- Vi har stort fokus på at undgå forsinkelser i arbejdet, så vores kunder kan få deres hurtige forbindelser tilbage så snart som muligt, skriver administrerende direktør, Kristian Reinert Davidsen i en pressemeddelelse.

Rabat i nord

Tele-Post er ikke forpligtet til at betale erstatninger ved midlertidige driftsforstyrrelser.

- Tele-Posts ledelse har dog vurderet, at dette er et helt særligt tilfælde for kunder i Nordgrønland, fremgår det af pressemeddelelsen.

Og derfor bliver der rabat i den periode, problemerne står på. Alle kunder fra Sisimiut til Upernavik, som har Tusass internet 10/2 Mbit og 30/2 Mbit skal kun betale for det mindste Tusass internet abonnement 2/1 Mbit, altså 499 kroner om måneden i den periode internethastigheden er forringet.

Hjemmeside med oplysninger

Efter bruddet i syd blev trafikken hurtigt omlagt, så den går videre Island, og dermed mærker kunderne ikke længere noget til bruddet. Når søkabelskibet er færdig nord på, vil det sætte kursen mod syd, for også at reparere søkablet der.

Tele-Post forventer, at fejlen med søkablet i syd, er løst i starten af april.

Tele-Post har oprettet en særlig hjemmeside, så alle interesserede kan følge med i udviklingen omkring søkabelreparationerne.