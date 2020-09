Pædagoger i Aasiaat demonstrerer

Mandag gik pædagoger på gaden. En af budskaberne er, at lokalafdelinger står klar til at strejke, hvis nødvendigt.

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 30. september 2020 - 17:00

Pædagoger i Aasiaat gik på gaden mandag for at vise deres utilfredshed omkring løn- og arbejdsvilkår på daginstitutionsområdet. Pædagogerne viste samtidig deres solidaritet over for deres landsforening NPK’s overenskomstforhandlinger med Selvstyret.

- Hvis man kigger på lønforhold de sidste par år, er pædagogernes løn langt lavere i forhold til lærernes, socialrådgivernes og sygeplejerskers løn, lyder det i en pressemeddelelse fra NPK’s afdeling i Aasiaat.

Et af budskaberne er, at pædagoger står klar til at strejke, hvis pædagogernes forhold og løn ikke kan forbedres mærkbart under de igangværende overenskomstforhandlinger.

NPK har over 350 medlemmer på landsplan. Langt de fleste af medlemmerne arbejder i daginstitutioner, men der er også medlemmer, der arbejder i blandt andet døgninstitutioner, sundhedsvæsenet, familiecentret og andre steder.

Det oplyser NPK’s formand, Arnaq Brønlund. Hun glæder sig over pædagogernes store interesse over forhandlinger om overenskomster.

- Demonstrationerne er arrangeret af lokalafdelinger. Jeg glæder mig over, at der er stor interesse og velvilje fra pædagogerne. Men jeg glæder mig også over, at samtlige partier har vist deres støtte for NPK og pædagoger, siger Arnaq Brønlund til Sermitsiaq.AG.

Et ikke-eksisterende løft

Lokalafdelingen mener, at pædagoger søger andre jobs, da stillinger i daginstitutioner giver for lidt i løn.

- Det er ikke retfærdigt under nutidens levevilkår. Ingen ansøger på vores jobopslag, mest på grund af den lave indkomst, skriver de.

- Under fredagens protestdemonstration, sagde én af partiernes talsmand, at vores løn vil stige med under 400 kroner. Det kan vi absolut ikke acceptere, lyder det.

Aasiaats lokalafdeling understreger, at daginstitutioner har svært ved at følge loven om at have mindst en pædagog i hver stue på grund af lønforholdene.

NPK’s overenskomstforhandlinger starter igen i denne uge efter flere ugers pause.