Pædagoger kræver højere løn og bedre vilkår

Flere end 400 personer samledes ved Inatsisartut for at vise deres utilfredshed om pædagoger arbejdsvilkår og løn.

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 26. september 2020 - 16:00

- Nu er det nok!

- Vi er ikke blot valgløfter!

- Vi er med til at forme børnene, der er landets fremtid.

- Vi vil lønnes, der er værd vores arbejde!

Det var blot nogen af budskaberne, som pædagoger råbte til politikere, som ventede ved Inatsisartuts indgang.

NPK og Selvstyrets overenskomstforhandlinger startede mandag den 21. september efter at have været sat på standby i flere uger. Siden maj-måned har parterne prøvet at nå hinanden uden held.

Nu har pædagoger, forældre og andre støtter fået nok.

Kræver klar handling

Mens regnen silede ned i Nuuks gader gik mere end 400 demonstranter ud på gaden for at vise, at pædagoger er mere værd end den løn, de får i dag. En undersøgelse, som uddannelsesstyrelsen under Selvstyret stod for viser, at pædagoger fik omkring 90.000 kroner mindre i løn om året end folkeskolelærere, socialrådgivere og sygeplejersker.

- Vi er lige så vigtige som andre faggrupper, der arbejder med mennesker. Vi står med store byrder i vores daglige arbejde. Vi passer børn, der alle har forskellige behov. Alligevel føler vi, at vi er mindre værd, da der ikke tages den første skridt for at gøre vores arbejdsvilkår bedre, siger Lily Mikaelsen i en tale ved Inatsisartut.

- Vores løn rækker ikke engang til midten af måneden. Vi må spinke og spare og må overvejede grundigt, om vi vil købe et brød til fuldpris, eller om vi vil vente, til der er femkroners besparelse. Det er ikke nok!

Vittus: ingen politisk blanding

Flere politikere fra samtlige partier og to Naalakkersuisut var kommet til Inatsisartuts bygning for at høre, hvad pædagogerne havde på hjerte.

Naalakkersuisoq for Finanser, Vittus Qujaukitsoq, anerkendte pædagogernes store arbejde under nedlukningen af landet i marts-måned og erkender samtidig, at pædagogerne ofte står i valgløfterne.

- Jeg ved, at vi under finanslovsforhandlingerne sidste år nåede frem til, at vi ville arbejde for bedre vilkår for pædagoger. Men når forhandlingerne mellem parterne er i gang, så er det ikke hensigtsmæssigt og respektløst af os, hvis vi blander politikken ind i forhandlingerne, siger Vittus Qujaukitsoq.

For lidt forhøjelse

Det modsagde formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte B. Egede i sin tale, da han påpegede, at en politisk indblanding for knap fem år siden resulterede i en stort lønløft for socialrådgivere.

- Det er ikke nok, at der er fremsat et tilbud på lidt under 400 kroner i lønløft per måned til jer. I gør det godt. I skal ikke give op i jeres kamp. Vi går med jer og helmer ikke før vi når målet, siger han til demonstranterne.

Også medlem af Demokraatit, Nivi Olsen, formanden for Atassut, Aqqalu Jerimiassen, medlem af Siumut, Erik Jensen og formanden for Samarbejdspartiet, Tillie Martinussen holdt tale, hvor de alle anerkender pædagogernes vigtige position i samfundet, og viste deres støtte til pædagogernes kamp.

- Vi har hørt om jeres kamp i så mange år. Hjulene i samfundet vil stoppe, hvis I strejker. Så vigtige er I. Vi vil kæmpe for jer til finanslovsforhandlingerne, sagde Tillie Martinussen.

Formanden for NPK, Arnaq Brønlund understregede, at en god løn er en god gulerod for de uddannelsessøgende.

- Det giver håb, at politikere er med os. Hvad mon jeg vil høre, når jeg træder ind i forhandlingsrummet i næste uge, sagde hun.