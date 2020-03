Pædagogernes løn skraber bunden

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 10. marts 2020 - 15:38

Uddannelsesstyrelsen har udarbejdet en lønstatistik på faggrupper som pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere og forskolelærere, hvilket Sermitsiaq.AG har fået en aktindsigt i.

- Lønniveauet for de forskellige faggrupper viser, at gennemsnitslønnen for pædagoger i forhold til begynder- og slutløn for folkeskolelærere, forskolelærere, socialrådgivere og sygeplejersker tilsammen er 15,1 procent lavere, fremgår i en udarbejdet dokument indeholdende lønstatistik af flere faggrupper, som er udarbejdet til uddannelsesstyrelsen.

Ifølge statistikken tjener en folkeskolelærer 21,6 procent mere i gennemsnitlig løn end en pædagog. Det svarer til lidt over 4.800 kroner om måneden.

En socialrådgiver kommer tættest på en pædagogløn, men får dog over 2.000 kroner mere i gennemsnitlig løn end en pædagog.

Gennemsnitslønnen i denne lønstatistik er udarbejdet på baggrund af grundlønnen uden pension, og tager ikke højde for tillæg.

- Naalakkersuisut har fået lavet lønstatistikker før den kommende forhandling af overenskomster for pædagoger i landet. Pædagogernes løn og arbejdsvilkår er vigtig for Naalakkersuisut, sagde naalakkersuisoq for uddannelse, Ane Lone Bagger under et pressemøde 19. februar, uden at udtale sig om, hvor stort et lønløft pædagogerne kan se frem til, hvis lønnen skal stige.

Vuggestuepædagoger lavest lønnet

Der er også store lønforskelle pædagogerne imellem. Epinions undersøgelse viser, at det kan betale sig bedre for pædagoger at arbejde i enten døgninstitution eller en folkeskole. I døgnsinstitutioner får man 175.000 kroner mere i løn om året, mens pædagoger i folkeskoler får 85.000 kroner mere end pædagoger i daginstitutioner.

- Særligt for daginstitutioner indikerer analyser, at lønnen kun i ringe grad afhænger af personens anciennitet. På skoler og døgninstitutioner får man omvendt mere i løn, jo højere anciennitet, man har, lyder en af konklusionerne fra Epinion.

- Ifølge interviews med fagcheferne er utilfredshed med lønnen en vigtig årsag til, at pædagoger søger job i skoler og døgninstitutioner frem for i en daginstitution, lyder det.

En anden grund til de store lønforskelle pædagogerne imellem er, at pædagoger i døgninstitutioner har en fordel i variable løndele ved vagter, samtidig med at de får højere tillæg.

- Pædagoger i døgninstitutioner tjener gennemsnitligt 2.223 kroner mere i tillæg, om måneden end pædagoger på daginstitutioner, lyder en anden konklusion.