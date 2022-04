Overrasket Napaattooq: Vi blev smidt ud

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. april 2022 - 11:52

Mandag morgen kom nyheden om, at koalitionen mellem IA og Naleraq var fortid. Og det var ikke kun en nyhed for offentligheden men i særdeleshed også for politikerne i Naleraq:

- Vi fik at vide i går morges klokken 9, at vi blev smidt ud. Múte ville ikke ind på, hvilket grundlag det skete på.

- Han sagde bare, at vi var kommet for langt fra hinanden, fortæller ordfører i Naleraq, Jens Napaattooq, til Sermitsiaq.AG.

Ifølge ordføreren er følelsen i partiet, at Inuit Ataqatigiit har misbrugt Naleraq i processen med at få truffet nogle svære beslutninger som tilslutningen til Paris-aftalen og uran-forbuddet, hvorefter IA har skyndt sig at forlade samarbejdet:

- Tager den nemme løsning

- Jeg synes, de stikker af fra deres ansvar og tager den nemme løsning, siger Jens Napaattooq, der mener, at koalitionspartneren har været for tillukket og svær at få en politisk diskusion med:

- Vi har vist vores politik klart i forbindelse med den alt for strenge politik på fangstområdet. Her er Inuit Ataqatigiit ikke kommet med noget. Der har været for stor lukkethed. De tøver med at beslutte sig, og undskylder sig med, at det er Fiskerikommissionens anbefalinger uden at komme med deres egen mening.

LÆS OGSÅ: Siumut og IA er klar til at lægge uenighederne væk: Indgår ny koalition

Fangstområdet er ikke det eneste punkt, hvor koalitionssamarbejdet er blevet sat på prøve. Flere gange har netop Jens Napaattooq meldt ud, at hvis ikke et bestemt krav kom igennem, så kunne Naleraq finde på at vælte et medlem af Naalakkersuisut eller helt forlade koalitionen.

Det skete eksempelvis i spørgsmålet om afgift på det kystnære fiskeri efter hellefisk, hvor Naleraq stod fast på, at afgiften skulle væk. Det samme har været tilfældet i forhold til fiskernes betaling af afgift til Sikuki Harbour. Her har Naleraq truet med mistillid, hvis ikke afgiften blev fjernet.

- Vi har slugt mange kameler

Spørgsmål: Har I været for dårlige til at gå på kompromis med jeres koalitionspartner?

- Vi har ikke krævet for meget. Vi kæmper for vores mærkesager, og det har været aftalt på forhånd. Vi har også givet meget fra vores side. Vi har også slugt mange kameler til fordel for deres regeringsførelse, siger Jens Napaattooq.

LÆS OGSÅ: Her er buddet på det nye Naalakkersuisut

- Vi har været med til at tage de svære beslutninger og bagefter kan man så smide os ud. Jeg tror, det handler mere om, at Inuit Ataqatigiit havde problemer i baglandet, der ønskede et mere bredt samarbejde, siger han videre.

Ifølge Jens Napaattooq er forholdet til Inuit Ataqatigiit gevaldigt kølnet for en stund. Han understreger dog, at partiet vil arbejde videre i Inatsisartut som et stærkt oppositionsparti og samarbejde med den nye koalition, hvor det er muligt.