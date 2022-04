Her er buddet på det nye Naalakkersuisut

Merete Lindstrøm Mandag, 04. april 2022 - 17:48

Tirsdag præsenterer Múte B. Egede sit nye naalakkersuisut, hvor Naleraq, som hidtil har haft tre poster er skiftet ud med Siumut, som får fire. Inuit Ataqatigiit beholder seks pladser selv mod de nuværende syv.

Det betyder, at en af IA´s egne naalakkersuisut, må vige pladsen for en kollega fra Siumut. Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger, er det Mariane Paviasen, der må sige farvel til sit departement for Boliger og Infrastruktur, hvor hun har siddet siden november sidste år.

Naleraq har haft Pele Broberg på Erhverv og Handel, Kiista Fencker på Sundhed og Paneeraq Olsen på Børn og Familieområdet, hvor hun kun nåede at sidde seks måneder.

Ud over de nye naalakkersuisut, så skal formanden for Inatsisartut Hans Enoksen skiftes ud, da Siumut får formandsposten med i aftalen om en ny koalition. Det oplyste Múte B. Egede på pressemødet tirsdag.

Kielsen tilbage på toppost

Sermitsiaq.AG vil gerne sætte sine penge på, at den tunge post går til en herre, som vi kender særdeles godt. Tidligere formand for Siumut og for naalakkersuisut Kim Kielsen er ifølge redaktionens kilder et godt bud til den plads.

I naalakkersuisut skal der altså findes tre siumutter ud over formand Erik Jensen, som uden tvivl snupper den ene selv.

Næstformand Vivian Motzfeldt må også forventes at få plads om magtens bord. Det bliver efter sigende udenrigsområdet. Tidligere borgmester i Qasigiannguit og Qaasuitsup Kommunia og tidligere naalakkersuisoq for erhverv, energi og forskning Jess Svane kunne lyde til at blive en tredjemand, mens Karl Tobiassen fra Qaarsut, som sidder i KNAPK´s hovedbestyrelse ser ud til at blive den sidste, der får en taburet i det nye naalakkersuisut.

Hvordan fordelingen af ansvarsområder bliver, må vi vente med at se til tirsdag, når politikerne samles i Inatsisartut.