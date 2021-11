Naaja Nathanielsen overtager finanser

Merete Lindstrøm Tirsdag, 23. november 2021 - 12:32

Det bliver Naaja Nathanielsen, der skal føre Asii Chemnitz Narups første finanslov ud i livet, efter nu tidligere naaalakersuisoq for finanser i dag har meddelt, at hun trækker sig fra sit embede på grund af boligsagen i Kommuneqarfik Sermersooq. Dermed sidder Naaja Nathanielsen på Finanser, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling.

Den del af Asii Chemnits Narups ressortomåde, der omhandler indenrigsanliggender, flyttes over til Mimi Karlsen, der i forvejen har Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Og så får naalakkersuisut et nyt medlem. Det er tidligere formand for Uraani Naamik Mariane Paviasen, der nu skal være naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur som hidtil har ligget ved Naaja Nathanielsen.

Det nye naalakkersuisut

Formand for Naalakkersuisut: Múte Bourup Egede.

Naalakkersusoq for Finanser, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling: Naaja H. Nathanielsen

Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel: Pele Broberg

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst: Aqqaluaq B. Egede.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanlligender: Mimi Karlsen.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke: Peter P. Olsen.

Naalakkersuisoq for Sundhed: Kiista L. Fencker.

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø: Kalistat Lund.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur: Mariane Paviasen.

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier: Paneeraq Olsen.

Mariane Paviasen fik generelt en god modtagelse af ordførerne fra de forskellige partier, der også takkede Asii Chemnitz Narup for samarbejdet.

Demokraatit-formand Jens-Frederik Nielsen kunne dog ikke lade være med at nævne, at det ikke er første gang, at der ændres i sammensætningen af Naalakkersuisut:

- Jeg kan ikke lade være med at kigge lidt tilbage. På syv måneder har der været tre anledninger til at skifte medlemmer af Naalakkersuisut ud. Nu har vi jo flere gang hørt, at Naalakkersuisut prioriterer stabilitet. Men der er for mange udskiftninger, sagde Jens-Frederik Nielsen fra talerstolen.

Siden koalitionen fik valgt det første Naalakkersuisut efter valget, er Eqaluk Høegh udtrådt efter en længere sygemelding og nu altså også Asii Chemnitz Narup. Derudover er Pele Broberg blevet fjernet som naalakkersuisoq for udenrigsanliggender.