Oppositionen: Vi vidste ikke det var så mange fyringer

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 06. september 2023 - 17:47

Samarbejdsparternes gode hensigter med koalitionsaftalen ”En god styring – samlet udvikling” fra 2021 drukner i den dårlige økonomiske situation.

Det mener oppositionsformand, Sakio Fleischer (S) i Avannaata Kommunia.

- Vi kan ikke se nogen god økonomistyring, ej heller samlet udvikling i kommunen. Økonomien sejler, og der kastes redningsveste efter besparelser for at holde kommunen oven vande, siger Sakio Fleischer.

LÆS OGSÅ: Avannaa skærer ind til benet: Nedlægger 50 stillinger

Enighed i tilpasning

En samlet kommunalbestyrelse har mandag besluttet at tilpasse antallet af kommunale stillinger. Men det kommer bag på Siumut, at tilpasningen vil kræve nedlæggelse af 50 stillinger, oplyser gruppeformand.

- Men det kommer bag på mig, at det drejer sig om så mange medarbejdere. Her til morgen kunne jeg læse, at tilpasningen vil kræve, at 50 stillinger skæres væk, siger Siumuts gruppeformand i Avannaata Kommunia.

I sagsfremlæggelsen fremgår det, at syv stillinger i administrationen skal nedlægges. Det fremgår ikke, hvor mange stillinger tilsammen, der skal nedlægges. Sakio Fleischer erkender, at Siumutgruppen ikke har stillet et spørgsmål om antallet før godkendelsen.

- Vi kunne forstå, at det er en nødvendig tilpasning, og at tilpasning af antal ansatte vil være med til at spare på udgifterne. På baggrund af begrundelserne har Siumut været med til at godkende kommunens plan at tilpasse medarbejderantallet, så økonomien kan stabiliseres igen, forklarer han.

Frygter flere budgetoverskridelser

Avannaata Kommunia har forhøjet sin kassekredit i Selvstyret fra 20 til 35 mio. kroner, mens forvaltninger skal finde besparelser på to procent af deres budget. Nu viser det sig, at besparelserne langt fra er nok til at holde kommunens økonomi på sporet.

- Vi frygter, at kommunen igen overskrider budgettet som det er tilfældet sidste år. Der er en reel risiko for, at vi overskrider budgettet med 30 mio. kr. hvis vi ikke gør noget, siger han og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Sparemanøvre: Avannaata Kommunia skærer budgettet til

- I Siumut frygter vi, at kommunen kommer under Selvstyrets administration. En ansvarsfuld borgmester kan ikke fortsætte med at vende det blinde øje til den sejlende økonomi, siger Sakio Fleischer.

Han henviser til Inatsisartuts lov om den kommunale styrelse, hvor det beskrives at borgmesteren skal varetage den daglige ledelse i administrationen. Sakio Fleischer frygter, at kommunen kommer til at bruge flere midler under socialforvaltningen, når flere medarbejdere skal opsiges henover efteråret.

- Nedlæggelser af stillinger kan betyde, at flere står uden et arbejde en vis periode. Det kan betyde øget udgifter i socialforvaltningen. Vi skal ellers holde udgifterne nede for at genoprette kommunens økonomi, siger han.