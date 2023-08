Sparemanøvre: Avannaata Kommunia skærer budgettet til

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 17. august 2023 - 12:44

Avannaata Kommunia sliber sparekniven.

Ved et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 17. juli har kommunalbestyrelsen godkendt en indstilling om, at samtlige forvaltninger skal spare to procent resten af året.

Samtidig har kommunalbestyrelsen godkendt, at kommunen optager en kassekredit på 35 millioner kroner. Kassekreditten skal ifølge sekretariatet være en økonomisk buffer, hvis kommunekassen brænder på.

- Kassekreditten skal ikke anses som en løsning som nødvendigvis skal bruges, men betragtes som en mulighed, skriver sekretariatet i en dagsorden, som kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har taget stilling til under deres ferie.

Forvaltningerne i Avannaata Kommunia skal spare to procent i deres budgetter for i år, så ”kommunekassens betalingsevne skal sikres”, lyder det i sagsfremstillingen. De sparede midler skal overføres til kommunekassen med det samme.

Overskridelser og få skatteindtægter

Ifølge beregninger som sekretariatet i kommunen har lavet, så kan kommunen spare 18 millioner kroner, når alle forvaltninger skærer to procent af deres oprindelige budget for året.

Kommunen forklarer i dagsordenen, at Avannaa har haft en budgetoverskridelse på 17 mio. kr. i forvaltning for familie i 2022 på grund af, at der har været flere anbringelser udenfor hjemmet end forventet. Desuden har der været budgetoverskridelser i kommunens administration.

Udover budgetoverskridelser har kommunens skatteindtægter været lavere end forventet.

- Budgetoverskridelserne og lavere indtægtet end forventet har resulteret i, at kommunens likviditet er kommet under stærkt pres.

- Det skal præciseres, at konsekvenserne kan blive store for kommunen, såfremt der ikke foretages noget, lyder det.

Oppositionen til tasterne

Kommunalbestyrelsen understreger i mødereferatet, at kommunen vil have midler til gode, når beregninger af betaling for anbringelser udenfor hjemmet bliver afsluttet.

Selvom oppositionspartiet Siumut er enige i, at der skal spares penge i samtlige forvaltninger, så finder partiet situationen foruroligende.

I en udtalelse skriver partiet, at forvaltningerne skal tænke sig godt om, før de skærer med sparekniven:

- Det er en alvorlig situation, kommunen er kommet i. Ved besparelser er der stor risiko for, at service til borgere bliver forringet, og det er ikke ønskværdigt. Budgetoverskridelser i forvaltning for familie er brugt det rigtige sted, men det er kritisabelt, at der er budgetoverskridelser i administrationen, lyder det fra gruppeformand i Siumut Sakio Fleischer.

Sekretariatets har også indstillet, at anlægsprojekter der ikke er igangsat endnu bliver udskudt til næste år, da der er pres på anlægsaktiviteter, hvor entreprenører ikke kan følge med. Den indstilling er ikke godkendt af hverken økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen.