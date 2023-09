Avannaa skærer ind til benet: Nedlægger 50 stillinger

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 06. september 2023 - 07:57

Det er ikke nok for Avannaata Kommunia at spare to procent af budgettet i samtlige forvaltninger i kommunen, som det ellers er besluttet i august.

Sparekniven går nu dybere ind, og skærer en ordentlig stak stillinger væk fra kommunens forvaltninger og administrationen. Kommunen forventer dermed, at medarbejderstaben i kommunen reduceres med i alt 50 ansatte.

- Helt konkret drejer det sig om i første omgang 50 stillinger. Det gælder både lederstillinger og kommunalt ansatte uanset uddannelsesniveau. Og det drejer sig om nedlæggelse af stillinger, stop af genansættelse ved fratrædelser og opsigelser af medarbejdere, uddyber kommunaldirektør Nick Nielsen overfor Sermitsiaq.AG.

Syv ud af de 50 stillinger skal findes på administrationenskontorene, lyder det i mødereferatet fra et ekstraordinært møde mandag den 4. september. Resten skal findes på erhvervsområdet og udviklingsområdet under kommunen.

Flere stillinger kan spares væk

Beslutningen om at spare stillinger væk, og dermed nedlægge ubesatte og allerede besatte stillinger, er absolut nødvendig for at holde kommunens likviditet oven vande efter forrige års merforbrug.

Kommunaldirektøren oplyser, at hele kommunen på nuværende tidspunkt har 1700 medarbejdere. Han fortæller videre, at administrationen er vokset under coronapandemien, så kommunen har større udgifter til lønninger nu end tidligere.

- Nu ser vi det nødvendigt at tilpasse administrationen, for vi kan se, at vi har brugt langt mindre til lønninger før corona. Der kan derfor forventes flere nedlæggelser fremover, oplyser Nick Nielsen.

Likviditet sat på prøve

Regnskabet for 2022 viser, at der er en budgetoverskridelse på 38 mio. kr. Hvis der ikke tages drastiske beslutninger nu,, forventes kommunens likviditet at blive belastet med et underskud på 30,8 mio. kr i år.. Det vil sætte kommunens økonomiske råderum over styr.

- Situationen med likviditeten kan have konsekvenser i forhold til de økonomiske forpligtelser, hvis ikke der tages øjeblikkelige forholdsregler allerede nu. Det kan også ramme betalingsevnen i de kommende år, lyder det i mødereferatet.

Der skal endvidere foretages nøje vurderinger af genbesættelser ved ledige stillinger.

Kommunens forvaltninger er igen blevet bedt om at finde besparelser, så kommunen kan have mindst muligt udgifter resten af året.