Opkøb af Air Greenlands aktier lader vente på sig

Da Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen i september sidste år underskrev aftalen om det danske engagement i de grønlandske lufthavne, indgik det som en del af aftalen, at Selvstyret skulle få mulighed for at opkøbe den danske stats aktieandel i Air Greenland.

Men ved gårdagens møde mellem formanden for Naalakkersuisut og statsministeren var emnet ikke på dagordenen.

- Aftalen om Air Greenland bliver ikke drøftet her. Sagen kører videre, men det kan jeg ikke komme ind på nu, sagde Kim Kielsen umiddelbart efter mødet.

Det der udestår, er at først og fremmest finde den rigtige pris for aktierne. Ifølge aftalen fra september skal dette aftales mellem finansministeren og formanden for Naalakkersuisut.

I aftalen fra september indgår det ligeledes, at staten skyder sammenlagt knap 200 millioner kroner ind i Greenland Venture og Vækstfonden til investeringer og en erhvervspulje. Heller ikke dette emne var på dagsordenen i går. Der er nemlig i realiteten tale om tre forskellige aftaler, der bliver indgået sidste år.

