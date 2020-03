Omstridt VVM-rapport klar om få dage

Thomas Munk Veirum Onsdag, 25. marts 2020 - 10:58

Nye undersøgelser af opbevaring af tailings og uddybende vurderinger af konsekvenser for vandmiljøet betyder, at der muligvis kan skrives endnu et kapitel i føljetonen om mineprojektet på Kuannersuit – Kvanefjeld.

I et nyhedsbrev oplyser mineselskabet Greenland Minerals, at man forventer at aflevere en opdateret udgave af den såkaldte VVM-redegørelse i slutningen af marts eller begyndelsen af april.

Rapporten beskriver minens konsekvenser for miljøet, og flere udkast er tidligere blevet afvist af Selvstyret, fordi de efter Selvstyrets vurdering ikke har levet op til kravene eller indeholdt fejl og mangler.

- Yderligere VVM-relateret arbejde til Kvanefjeld-projektet afsluttes den 31. marts 2020. Vi har været i kommunikation med de relevante myndigheder i Grønland, og de er klar til at gennemgå vores VVM-materiale og planlægge de næste trin i tilladelsesprocessen, udtaler selskabets direktør John Mair.

Flere undersøgelser after tabt klagesag

Udmeldingen kommer i forlængelse af, at Naalakkersuisoq for råstoffer, Vittus Qujaukitsoq for nylig glædede sig over, at der er fremdrift i mineprojektet.

Greenland Minerals oplyser, at selskabet har lavet yderligere undersøgelser af opbevaringsmetoderne for de såkaldte tailings – det materiale, der bliver tilovers fra minedriften. Selskabet har også tilføjet flere oplysninger om det vurderinger af mineprojektes påvirkning af vandmiljøet i området.

I april sidste år klagede Greenland Minerals over Miljøstyrelsen for Råstoffer, som selskabet mente stillede for mange krav til VVM-redegørelsen. Selskabet tabte dog klagesagen, og Naalakkersuisut pålagde Greenland Minerals at efterkomme kravene fra Miljøstyrelsen for Råstoffer.