Vittus: Fremdrift i to sjældne jordartsprojekter

redaktionen Torsdag, 19. marts 2020 - 15:42

Greenland Minerals klargører det endelige udkast til Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), mens forhandlingerne mellem Selvstyret og Tanbreez Mining Greenland forventes at starte snart.

Det oplyser selvstyret i en pressemeddelelse.

- Det er glædeligt, at der er fremdrift i de to sjældne jordartsprojekter i Sydgrønland. Begge projekter har store potentialer. Det er vigtigt at genkende og imødekomme den øgede interesse og efterspørgsel for blandt andet sjældne jordarter for at få projekterne i gang, siger naalakkersuisoq for råstoffer Vittus Qujaukitsoq i pressemeddelelsen.

Vil gavne især Sydkommunen

Naalakkersuisut forventer, at begge projekter snarest opfylder råstoflovens krav, og dette vil give en mulighed for at etablere en mineindustri i Sydgrønland.

- Det vil gavne hele Grønland, men særligt Kommune Kujalleq i form af nye arbejdspladser, siger Vittus Qujaukitsoq.

Høringsproces

Greenland Minerals forventer at fremsende redegørelsen til Miljøstyrelsen for Råstofområdet snarest muligt. Såfremt VVM'en lever op til råstoflovens krav, vil Naalakkersuisut påbegynde den offentlige høringsproces.

Departementet for Råstoffer har siden 2015 været i dialog med Tanbreez Mining Greenland A/S om en udnyttelsestilladelse til den sjældne jordartsforekomst ved Killavaat Alannguat (Kringlerne) i Sydgrønland. Tanbreez ansøgte om en udnyttelsestilladelse i august 2013. Ansøgningen blev afvist i 2015 grundet manglende dokumentation.