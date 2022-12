Omstridt fiskeribekendtgørelse ændres

Merete Lindstrøm Fredag, 23. december 2022 - 13:12

En bekendtgørelse omkring kontrol af fiskeriet har skabt voldsom debat blandt fiskeriet og erhvervets parter. Den blev vedtaget i juni sidste år. Efter en del kritik fremlagde selvstyret en række ændringer i høring i juli i år. Allerede dengang var modtagelsen lunken, da flere parter mente at ndringerne var for få og ubetydelige.

Og kritikken fortsætter da også, efter den nye bekendtgørelse er lagt på bordet.

- vi må desværre konstatere, at det er nogle ganske få ændringer, der er lavet og at de ikke imødekommer vores bekymringer, bl.a. i forhold til retssikkerheden. Vi mener bl.a., at der er nogle hjemmelsproblemer i forhold til den omfattende og udvidede kontrol, man ønsker at give sig selv mulighed for i GFLK, ligesom vi mener, at de data man ønsker er alt for omfattende, ikke mindst i lyset af, at det er uklart, hvad de skal bruges til og dermed, hvilket formål de har og beskyttelseshensyn de tager, siger direktør for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, til Sermitsiaq.AG.

Fin dialog - trist resultat

Selvom GE fortsat ikke er tilfredse med resultatet, så påpeger direktøren, at processen har været okay.

- Jeg synes generelt, vi har en konstruktiv og respektfuld dialog med fiskeriministrene og departementet, også selvom vi lige i denne sag om bekendtgørelsen har måttet stå meget skarpt på en række emner.

Han understreger også, at branchen ingen problemer har med kontrol.

- Det er noget, vi hilser velkomment, da det er med til at kvalitetssikre vores fiskeri indadtil og udadtil. Men vi er ikke fans af mistænkeliggørelse eller den strid med grundlovssikrede rettigheder og generelle proportionalitetsprincipper, som vi oplever at bekendtgørelsen er konstrueret på.

Den reviderede Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 22. juni 2021 om kontrol med fiskeri, som vil træde i kraft den 1. januar 2023,

